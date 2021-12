Álex Ferreira está agradecido con su arte

El cantautor Álex Ferreira regresa de lleno a la escena musical, con un nuevo EP y una gira por la República Mexicana. Esta etapa post pandemia ha sido un gozo para él, pues representa todas las enseñanzas que le dejó el confinamiento, y lo ha ayudado a sentir su profesión desde una perspectiva más íntima.

"Me dejó el agradecimiento y no pasar las cosas por alto, agradezco mucho el trabajo que hago, tocar en vivo, soy muy afortunado. Toda esta experiencia me recordó la fortuna de vivir de la música, de lo que uno quiere, y agradecimiento. Ahora que volví a dar concierto, y vivir lo que se experimenta con el público, me acordé de lo necesario que era para mí", señaló a El Sol de México.

Aunque siempre se mantuvo optimista, el cantante reconoce que hubo momentos durante la cuarentena cuando veía muy lejana la posibilidad de volver a la normalidad. Sin embargo, nunca perdió la confianza en el poder de la música, y el importante papel que juega en el estado de ánimo de los seres humanos.

"Tuve momentos de tristeza extrema, pero en el fondo supe que desde la prehistoria, desde que empezó la humanidad, somos seres sociales, y necesitamos cantar juntos, necesitamos uno del otro. No hay manera de recrear un concierto con una transmisión, siempre supe eso, no lo puedes descargar de una computadora, porque es algo esencial".

Actualmente el cantante promociona su más reciente EP, titulado Pequeña tanda, que es la continuación de un trabajo que lanzó hace un par de meses, y recopila los temas que no alcanzaron a entrar en dicho álbum, pero tenía muchas ganas de compartir con su público.

En materia de ritmos, este material fusiona lo caribeño, antillano y otros sonidos más modernos. La composición resultó muy enriquecedora para Álex, ya que le gusta explorar nuevas facetas en todo momento, y aprovechar el gran abanico de sonidos que existe en la actualidad.

"Mi proceso creativo siempre cambia, independientemente de lo que sucede en el exterior, estoy en constante búsqueda de situaciones nuevas, y aprender. Estoy probando cosas diferentes", finalizó.

Para seguir compartiendo este disco, hará una serie de presentaciones en ciudades como CDMX, Tuxtla, Mérida, Guadalajara, León, Tijuana y Mexicali. Asimismo adelantó que ya está preparando un nuevo álbum de larga duración, que espera publicar el próximo año.