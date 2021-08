Alejandro Rosas Narra los secretos de héroes mexicanos

¿Qué sucedió con la mano de Álvaro Obregón expuesta en el monumento del parque Hundido?, ¿cuál fue la travesía de los restos de Cortés y de la cabeza de Francisco Villa?, ¿es real el espiritismo de Madero? Esas y otras historias macabras de los héroes y villanos de la historia de México quedan descubiertas en el nuevo podcast Bailar con la más fea, a cargo del historiador Alejandro Rosas y producido por la plataforma Himalaya.



Se trata de una serie de diez capítulos, uno por semana, en la que el divulgador con más de 30 años de experiencia, devela los relatos póstumos más sorprendentes de personajes tan populares como Álvaro Obregón, para dar cuenta de cómo la muerte no es el fin de la historia; al contrario, asegura que las anécdotas post mortem están cargadas de significados sociales y políticos que explican el contexto histórico.



“Son personajes que desde luego en sus vida fueron interesantes pero lo siguen siendo aun muertos. Que su cuerpo rodó de un lado a otro, que a uno le sacaron el corazón, que pusieron su mano en el monumento donde fue asesinado. Entonces lo interesante es que estas historias se siguen contando y dan datos el pasado”, refiere Rosas en entrevista para El Sol de México.



La serie, que ya se encuentra disponible en la plataforma, rompe con los mitos formados alrededor de los personajes icónicos, justo con la intención de ofrecer una mirada más cercana y fresca al pasado. Una visión de la historia que se aleja del relato oficial, para tomar como guía la vida cotidiana de los personajes.



Así Rosas cuenta cómo el cuerpo del general Tomás Mejía, comandante de la Caballería del Imperio, no tuvo tanta suerte y tan pobre era su familia, que su viuda Agustina Castro decidió exhibir el cadáver en su casa a cambio de monedas para reunir dinero para el sepulto. Sentó el cuerpo embalsamado del general en la sala de su casa durante varios meses.



“Tiene mucho que ver con la desmitificación de la historia porque contar estas historias macabras, como yo las llamo, es quitarles ese aro de villanos o héroes que la historia les puso. Algo que sorprendería por ejemplo, es cómo a Álvaro Obregón le fue en su muerte y que su mano estuvo en su monumento, esto ayuda a entender más el contexto de los personajes. Llevo 32 años divulgando la historia y siempre me han llamado la atención estas historias, me encanta este morbo de reliquia y las he ido recopilando a lo largo de mi vida”, refirió el historiador.



La decena de relatos están compilados en su libro 365 días para conocer la historia de México (Planeta) y para el podcast hizo una suerte de traducción de la historia escrita a manera de ensayo para un programa de radio.



“Las seleccioné en términos de lo morboso que puede ser la historia como la cabeza de Villa que está con su cuerpo a un costado y cuando exhumaron su cuerpo se dan cuenta que los restos eran de una mujer no de un hombre. Pero fue un reto grande la transición de lo escrito al audio porque se debe contextualizar y lo cierto es que todos los datos son reales, todo lo que digo sí sucedió no es ficción”, apuntó.



Rosas está convencido de que las plataformas digitales son una ventana para la divulgación de la historia que no se deben desaprovechar, pues si bien los libros académicos permanecerán, herramientas como el podcast hacen más accesible el estudio del pasado.