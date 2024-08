Alejandro Marcovich experimenta con el regional mexicano en su nuevo álbum "La Gente Como Quiera Baila”

Alejandro Marcovich se acerca a los ritmos que conoció a su llegada a México, a mediados de los años 70, a través de su más reciente EP, “La gente como quiera baila”. El originario de Buenos Aires, Argentina, recordó que en ese entonces, aprendió a escuchar mariachi, son jarocho, marimbas chiapanecas, banda sinaloense y música norteña.

“Llevo en este país cuarenta y tantos años, soy alguien que presta mucha atención e investiga, entonces para mí, más que encontrarme con esa música, fue encontrarme con los músicos que la hacen, eso nunca lo había podido hacer. No es lo mismo escucharla y ser amante o melómano, que juntarme con ellos a trabajar”.

Este material está compuesto por cinco canciones, incluyendo un dueto con La Treviñosa y otro con la banda regiomontana El Plan. Para el ex integrante de Caifanes, este tercer álbum como solista representa parte de su crecimiento musical, y asegura que sorprenderá a sus fans.

“Es mi guitarra eléctrica, que siempre ha sido muy propositiva, muy peculiar, muy original, con regional mexicano”, contó.

“Amo la música mexicana, ya lo saben, y he tenido la fortuna de conocer músicos en Monterrey que son muy abiertos creativamente, ellos tocan regional, cumbias, grupero, pero son tan conocedores del rock, de mi historia, de música en general, hice una mancuerna creativa, que en este momento desembocó en este disco”.

NO TOCARÁ CON CAIFANES

En los últimos días, el rockero ha recibido comentarios de fans de Caifanes (banda a la que perteneció entre 1987 y 1995) pensando que estaría presente este sábado en el primer concierto de la agrupación en el Estadio GNP.

Esta confusión se debe a que se adelantó que habrá una serie de invitados esta noche en el show del grupo liderado por Saúl Hernández, y el público especulaba que él podría figurar en el listado. “No están en mis manos, Sabo (Romo, ex bajista del grupo) no tampoco está, pero no son decisiones que nosotros tomamos”, explicó el guitarrista.

El músico agregó que “los dos estamos un poco dolidos por esto, porque amamos esa historia y la sinergia que hacíamos entre los cinco, estamos todos muy orgullosos, estoy seguro que Alfonso (André), Saúl (Hernández) y Diego (Herrera) que sí están en los escenarios, están conscientes y orgullosos de la historia que hicimos”.

Los casi 10 años que permaneció en la banda, para la que escribió “Estás dormida”, que posteriormente grabaron Enjambre y Síndrome Moscow & María Barracuda, le bastaron para tener un cariño especial por este proyecto, y afirma sentirse honrado de ser parte de su historia.





Asimismo, asegura que su trabajo dejó un gran legado en el rock mexicano, y prueba de ello es la cantidad de boletos que siguen vendiendo, y su constante presencia en recintos importantes como el Auditorio Nacional y el Palacio de los Deportes.

“Es un privilegio que no cualquier artista puede sobrevivir. Caifanes sigue viva. Muchos artistas viven sus 15 minutos de fama y después nadie se acuerda de ellos, imagínate el orgullo que es para nosotros cinco que ellos sigan llenando estadios, les deseo siempre lo mejor”, finalizó.