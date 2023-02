Alejandra Ley disfruta su participación en 'Eternamente amándonos'

La actriz Alejandra Ley se prepara para el estreno de la telenovela “Eternamente amándonos” el próximo 27 de febrero a las 16:30 horas por Las Estrellas. En esta producción, interpreta a Felipa, una mujer muy divertida y alegre, que también contará una linda historia.

La telenovela “Eternamente Amándonos”, bajo la producción de Silvia Cano, está protagonizada por Alejandra Robles Gil (Paula Bernal) y Marcus Ornellas (Rogelio Iturbe). Paula Bernal, es una mujer decidida, modesta y compasiva que jamás se rinde, ella perdió a sus padres siendo muy niña y encontró, en la música el medio para sanar su dolor. Le es fácil perdonar, pero le cuesta olvidar el pasado.

Rogelio Iturbide, un hombre responsable y exitoso. Al morir su padre tuvo que asumir la responsabilidad de mantener unida a su familia. Es presidente de una empresa de transportes turísticos en Morelia.

“Es una telenovela que les va a encantar, por un lado, tiene esto tradicional que recuerda a las telenovelas de hace 20 años, y, por otro lado, tiene temáticas muy actuales con las que el público se va a identificar. Estoy segura que se van a sorprender mucho con el elenco y cuando vean la gran historia, se van a picar y no dejarán de verla”, expresó Alejandra Ley.

Felipa Contreras forma parte del personal de servicio de la familia Iturbide. Es alegre y divertida, pero también es chismosa. Es esposa de Melitón (Santiago Zenteno), un lindo matrimonio que busca a toda costa embarazarse, capaz de corromperse para conseguir dinero para su tratamiento.

“Es un personaje increíble, Felipa es la cocinera de Villa Morelia la casa de doña Martina (Diana Bracho) la matriarca de la familia. Felipa es una mujer muy alegre, dicharachera, y algo chismosa, se entera de todo y lo que no se lo inventa, y también eso la mete en problemas. Está casada con Melión, el jardinero de la casa, ellos tienen una relación hermosa, se aman y se adoran, pero tienen un problema, llevan años intentando ser padres y no han podido tener hijos y se cuestionan sobre quién es el que no puede”.

Asimismo, la talentosa actriz agregó: “Hablar sobre el hecho de no poder tener hijos, es un tema muy actual, y que en esta telenovela le pase al jardinero y a la cocinera, es muy interesante porque estos personajes generalmente se pierden un poco entre la historia de los protagonistas, y en este caso les dan la oportunidad a diversos personajes de contar historias súper interesantes desde sus propias crisis”.

Alejandra está muy contenta de ser parte de este proyecto, y sobre todo de trabajar con un gran elenco, junto a grandes actores y actrices como Diana Bracho, Rossana Nájera, Ana Bertha Espín, Juan Martín Jáuregui y Omar Fierro, entre otros.

“Muy contenta de trabajar con un gran elenco, como Diana Bracho, por ejemplo, para mí ha sido un honor, he disfrutado mucho las escenas que he hecho con ella, convivir y aprenderle mucho. Estoy segura de que esa buena química que hay entre el elenco, va a traspasar la pantalla y el público lo va a disfrutar mucho".

La historia está ambientada en Morelia, algo que le da un color mágico a la historia, sobre todo por hablar de su cultura.

“Me gusta mucho esa sensación de tradición familiar que tiene la telenovela y todo ese parte de que nuestra protagonista es una mujer libre, independiente, empoderada, que no está esperando que nadie la rescate, una lección muy linda para los personajes dentro de la historia, pero también para el público, el pensar que tanto ese discurso de la tradición y la familia, que tanto funciona el día de hoy, y no es que cuestionamos nuestras tradiciones, sino el hecho de conservar lo que nos gusta y dejar atrás lo que ya no nos funciona”.

Asimismo, Alejandra Ley estrenó recientemente la serie “Contra las cuerdas”, que habla sobre mujeres luchadoras, donde tiene una participación especial con el personaje de Sweet Petunia.

Y adelantó que en marzo estrena la película “La Usurpadora: The Musical”, versión cinematográfica de la exitosa telenovela “La Usurpadora”. Además de que realizará un Festival feminista en el Teatro de la Ciudad en el marco del Día Internacional de la Mujer.

