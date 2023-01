Ágata Clares enfrenta nuevos desafíos en "La Reina del Sur 3"

La joven actriz española Ágata Clares se ha consolidado en la famosa serie “La Reina del Sur”, proyecto con el que debuta a nivel internacional con el personaje de Paloma Aljarafe, una mujer que ha pasado por diversas desgracias, por lo que significó un importante reto en su vida.

“Desde muy pequeña me gustaba mucho el arte, especialmente la pintura y la interpretación, pero hasta los 18 años cuando ya era mayor de edad, a escondidas me apunté a una agencia y empecé a hacer casting, porque realmente me gustaba y vi que se me daba muy bien, y así poco a poco a fui escalando”, expresa Ágata Clares.

Recuerda que su padre no la dejaba dedicarse únicamente a la actuación, por lo que le pidió seguir con los estudios, ella terminó el bachillerato, ingresó a una carrera hasta que un día de repente le llamaron para una audición para la serie “La Reina del Sur”.

“Así salió el proyecto, y me fui a Colombia a grabar. Al ser mi primer papel, yo no tenía mucha experiencia previa y al principio me costó un poco, pero gracias al maravilloso equipo que había a mi alrededor me ayudaron mucho y me dieron varios consejos para mejorar. Cuando leí el personaje vi que le pasaban muchas desgracias y cuando tenía que llorar me preocupaba por cómo hacerlo, pero poco a poco se me quitó el miedo y fui soltándome un poco más y todo muy bien”.

En la tercera temporada que es la más reciente de esta exitosa serie, el personaje de Paloma, se enfrente a más desafíos, pues debe sacar mucha fuerza de su interior para salir adelante con su hijo.

“Ha sido un reto total interpretar a Paloma, porque no me identifico mucho con ella, por ejemplo, yo no tengo hijos, y esa parte del personaje estaba algo alejada de mi vida personal, pero tuve que estudiar y analizar cómo meterme en esa situación y creo que se logró”.

Después de grabar “La Reina del Sur” en Colombia, Ágata regresó a España, habló con su padre y le expresó su deseo por estudiar Interpretación y Arte, pues es algo que le apasiona mucho, y que realmente tiene mucho talento para lograr sus sueños

A su regreso a España, Ágata fue llamada para participar con un pequeño papel en la exitosa serie internacional “Élite”.

“Fue una muy buena experiencia, estoy muy contenta de haber participado en un proyecto tan importante a nivel internacional y sobre todo grabar en mi país”.

Actualmente continúa sus estudios, pues considera que esta carrera consta de mucha preparación. Este año, seguirá haciendo castings y por primera vez participará en teatro con lecturas dramatizadas.

