Adryana Marroquín cautiva con el tema "Love never dies"

La cantante Adryana Marroquín promueve su reciente sencillo "Love never dies", además está impulsando el primer sello musical mexicano integrado en su totalidad por mujeres "Sello Jueves", que recientemente se presentó de manera oficial.

El tema "Love never dies" se caracteriza por su novedoso estilo, que Adryana define como pop nostálgico, en el que fusiona los ritmos de jazz y pop con sonidos electrónicos. La joven sumerge al público en una atmósfera nostálgica con el fin de poner a la mente y el cuerpo en un estado de introspección y reflexión.

"Es como una especie de síntesis de diversas rupturas amorosas, y de pensar en la parte del ego y que las confusiones son las que mueren, pero el amor verdadero no, y surge de una búsqueda de mezclar con el género electrónico, algo que quería realizar desde hace mucho tiempo. Y finalmente, en esta producción junto a Nico Quiroga fue que logramos un punto medio con mi género que es como acústico, en vivo y muy real con estos elementos electrónicos", expresó Adryana Marroquín.

A través de este tema, la cantante y compositora mexicana busca una comunicación más interna con el espectador, que empaticemos con lo que vivimos a un nivel más profundo.

"La gente está muy contenta con la canción, me han dicho que es la que más les ha gustado, creo que tiene que ver con el trabajo que hicimos con Nico, él me confrontó mucho con el tema de la estructura de la canción, para hacerla lo más accesible que se pudiera y creo que eso se está viendo en que la gente conecta muy rápido con esta canción que con otras anteriores".

Este sencillo formará parte de un EP que se llamará "Part of a game" el cual está trabajando actualmente, material en el que busca explorar nuevos sonidos y líricas más profundas.

"Hay mayor claridad en la estructura de las canciones, como que es un poco más tradicional, cosa que en el pasado no tenía, ahora es más tradicional del pop. Y las letras van siendo más profundas, hablar de temas que me toquen más. Y si bien hay una constante de buscar temas amorosos en mi música, cada vez hay más cosas que se van añadiendo de experiencias propias. Mi objetivo es encontrar canciones más fáciles de escuchar, que el público las disfrute más pero que a la vez los lleve a lugares de reflexión e introspección más profundo".

Hace unos días, las integrantes de Sello Jueves presentaron el proyecto de manera oficial con un concierto en la Ciudad de México. Este importante proyecto, reúne el talento de mujeres de diferentes géneros musicales que cuentan con una trayectoria en la escena independiente.

"Esto surge de Leiden y yo, dos cantautoras en distintos géneros pero nos conocimos en el coro de Mujeres El Palomar. Yo traía esta idea de hacer un sello desde hace varios años, pero no había aterrizado bien la idea, y al escuchar a Leiden en una entrevista, me gustaron muchas cosas que percibí en ella, y me aventuré a decirle la idea, y resulta que a su vez también había venido pensando en algo similar y ya lo había platicado con Ximbo, y en ese momento todo cayó en tierra fértil, las motivaciones eran muy similares y así surgió el proyecto".

Ambas artistas cuentan con más de 10 años en la escena de forma independiente, por lo que tienen gran experiencia para impulsar este proyecto.

"Somos mujeres en la escena independiente, que hemos pasado por muchas experiencias buenas y malas, y podemos dar una opinión de cómo nos gustaría que fueran las cosas, o de organización, como la parte de la industria, y dijimos que ya era hora de dejar de imaginar y de quejarnos, y actuar replantear el sello y poner a prueba las cosas que creemos que pueden funcionar y plantearnos en la escena desde otro lugar".

Actualmente Adryana está enfocada en las actividades de Sello Jueves, pues aseguró que hay muchas cosas en el horno y en planeación. Asimismo, en su proyecto solista, busca terminar la producción de su EP, el cual lanzará el próximo año.

Conéct@te:

Instagram: @adryanamarroquin

Facebook: /adryanamarroquinmusica









