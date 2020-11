Adriana Ríos lanza tema

La cantante de Regional mexicano Adriana Ríos, ha tenido un gran año, consintiendo a su público con lanzamientos constantes y sorprendiendo con su gran talento.

Recientemente, lanzó el sencillo "Que tanto es tantito", un tema que narra la historia de una persona que hace miles de cosas por un amor que ya está con alguien más, y no solo la letra es lo especial, también los instrumentos que acompañan a esta melodía.

"Me han dicho que no es usual que la amante dedique la canción, pero esta canción es con una perspectiva diferente, en la que quise abordar este tema con el punto de vista de la tercera en discordia, pero dando a entender que ella estuvo primero en la vida del susodicho y que había un amor muy fuerte detrás, pero llega la novia actual que a lo mejor no tiene tanta relevancia en la vida del chico pero sigue siendo la novia oficial. Está medio compleja la historia pero realmente me gustó mucho", expresó Adriana Ríos.

Este tema fue escrito por Adriana Ríos en coautoría con Ale Zeguer y Daniel Sonora. Asimismo, grabó el video oficial en el Valle de Guadalupe en agosto pasado.

"Hubo algunas complicaciones para grabar, nos aventamos la grabación maratonica, porque había la opción de hacerlo la primera semana de agosto o hasta finales de octubre, decidimos que en agosto, el equipo trabajó muy rápido y se logró algo muy interesante. Respecto a la parte de mi performance, lo grabé en una bodega en Tijuana a 35 grados y fue muy pesado, pero ha sido una gran experiencia y el resultado fue increíble".

La canción ha gustado mucho a su público, y en tan poco tiempo el video ha superado las 80 mil vistas, pues su talento y creatividad musical la colocan entre las favoritas del público.

"Se les hace muy pegajosa y muy diferente a lo que había sacado antes, pero eso es lo importante, hacer cosas diferentes y proponer algo en el regional mexicano que es un género muy bonito y con muchas vertientes, que se puede explorar mucho liricamente y creo que el público es muy receptivo y abierto a las nuevas propuestas".

Conéct@te:

Instagram: @adrianariosmusic

Facebook: /adrianariosmusic