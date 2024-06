Adriana Paz transforma la necedad en fortaleza en "Arillo de hombre muerto"

GUADALAJARA. Para algunos, la necedad podrá ser un defecto, sin embargo, la actriz Adriana Paz la transformó en positivo en el ámbito profesional.

De no ser una mujer necia por alcanzar sus metas, muy posiblemente no hubiera llegado hasta donde está ahora: ser ovacionada en el Festival de Cannes y recibir el galardón de Mejor Actriz por la película “Emilia Pérez”, lo que la convirtió en la primera mujer de nuestro país en vivir ese “sueño”.

Pero, una de las verdades es que, Adriana no actúa sola, tiene un equipo que la complementa y que la acompaña en todos los momentos, tanto en triunfos como en decepciones.

“He vivido una carrera con mucho trabajo, sí he sido muy necia y he sabido levantarme de los momentos difíciles, pero también es una carrera en equipo porque puede parecer que es la carrera de Adriana Paz, pero no es algo que haya construido yo sola, se realizó con mi manager, con el que estoy hace 15 años, lo he construido con mi familia que me ha apoyado desde el primer momento, que ha estado conmigo, la gente que me quiere en los momentos feos que esos son de los que nadie quiere hablar”, afirmó Paz en entrevista exclusiva con El Sol de México.

Gossip Quién era Pato Levy, el hijo de Talina Fernández que falleció hoy

“Creo que la necedad, el compromiso, el trabajo, el amor por lo que haces y el agradecimiento podrían definir quién he sido en este camino, la tenacidad que he tenido y cómo me he trascendido a mí misma y a mis miedos y a mis momentos de absoluta, tristeza, decepción, frustración y fracaso”, agregó la actriz con 17 años de carrera.

Paz fue premiada en la edición número 77 del Festival Internacional de Cine de Cannes junto a Karla Sofía Gascón, Selena Gómez y Zoe Saldaña. El cuarteto presentó la cinta “Emilia Pérez”, del director Jacques Audiard. Ésta aborda la historia de un narcotraficante que cambia de vida y de género, ayudado por un círculo de mujeres fuertes.

“El haber estado en la película con un director como Jaques pues ya era para mí un premio, haber sido elegida entre muchas actrices que hicieron casting. Cuando tú ya eres elegida para un proyecto ya es un premio porque es trabajo, es hacer lo que te gusta, lo que amas”, expresó.

El agradecimiento de Paz es hacia la vida por permitirle ser seleccionada para este galardón, además de contar con trabajo y un sueldo para salir adelante. La actriz de 44 años espera que la proyección internacional le abra puertas a otros proyectos, sin embargo, no se conforma y, a pesar de su premio, la actriz continúa buscando nuevas historias para contar.

“Pues me encantaría (tener nuevas oportunidades), ojalá que esto signifique abrir puertas que no se habían podido abrir. Esto me dio visibilidad, ahora ya un montón de gente ya me conoce, si eso puede significar oportunidades de trabajo y proyectos buenos y chingones, pues ¡qué maravilla!

“A mí me gusta ir fluyendo con el día a día, con el hoy. Puedo tener deseos y anhelos, pero prefiero ser cautelosa, mesurada, agradecida y seguir chambeando y que las cosas que tengan que pasar pues qué pasen”, sostuvo.

Paz protagoniza “Arillo de hombre muerto”, del director Alejandro Gerber, en donde da vida a Dalia, una mujer que trabaja como conductora del metro, pero que un día, sorpresivamente, su esposo desaparece. En medio de su búsqueda, la protagonista también intenta seguir su vida.

Este filme que se presentó en la edición 39 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), significó mucho en la vida de Paz sobre todo porque aborda el tema de las desapariciones en México, cifras que se han incrementado a través de los años.

“Siento que la gente o todos nos hemos vuelto un poco indiferentes (al tema) y nos hemos distanciado porque si te pones a pensar, duele y te pones a llorar. Te pones a hablar tantito con alguien y seguro todos tenemos a alguien que conoce a alguien o que tiene alguien que ha desaparecido.

“Alguna vez escuché a una mamá que había perdido a su hijo, era familiar del papá de mi hijo que perdió a su hijo de manera violenta, pero fíjate que comentó: ‘bueno, por lo menos lo puedo enterrar’, el dolor de la pérdida es grande y de haber perdido a un ser querido de esa manera como lo perdió ella, pero aún así ella dijo: ‘prefiero esto a que estuviera desaparecido’, porque creo que en la desaparición no hay manera de hacer duelo, es una herida abierta que no te permite vivir”, dijo.

El proceso de rodaje fue uno de los más complejos, emocionalmente hablando, para la actriz. Aseguró que en cada "corte" que tenían ella buscaba sumergirse en otros mundos a través de la lectura.

“Yo leí un montón en esa película, a veces cortaban y yo agarraba un libro. Quizás era una manera inconsciente de salir, de desconectar y de irme con los libros, siento que estaba desconectándome y yendo a otras realidades que me sacaran de ese lugar.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Entiendo que tampoco puedes vivir con miedo porque si no, pues te quedas en tu casa, tienes que sobreponerte y salir y ser cuidadoso, pero te vuelves también quizás un poco paranoico, es algo que entendemos, que lo vemos, podemos empatizar, conectar y tener referencias sobre eso”, aseguró.

La cinta cuenta con las actuaciones de Noé Hernández, Gina Morett, Mariel Molino, Ramón Medina, entre otros. Se prevé que la cinta se estrene en el primer bimestre del próximo año, en cines.