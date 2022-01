Adele suma un triunfo más a su carrera con el álbum "30"

Adele es sin duda una de las grandes estrellas de la música a nivel mundial, que ha conquistado al público por su gran voz y talento. Para iniciar el 2022, sorprendió a su público con el lanzamiento del videoclip de su nuevo sencillo “Oh my Good”, que forma parte de su último álbum llamado “30”.

El vídeo fue dirigido por Sam Brown, quien también dirigió el vídeo de su gran éxito “Rolling in the deep” en 2010. La energía y el movimiento del video subrayan el tono rápido y sensual de la canción cuando Adele afirma: "Sé que está mal, pero quiero divertirme".

Cabe destacar que “30” es el cuarto álbum de estudio de Adele, y desde su lanzamiento en noviembre de 2021, continúa dominando las listas de popularidad y éxitos alrededor del mundo; además está oficialmente certificado 3x Platino en Estados Unidos y 2x Platino en el Reino Unido, Francia, Corea e Irlanda. Este material se ha mantenido como el número 1 en Estados Unidos en la lista de ventas de álbumes principales de Billboard. Además en México, tanto el CD como el vinil están en el número 1 de ventas en tiendas físicas.

Sin duda, “30” se ha convertido en el álbum más vendido de 2021 y el único con más de un millón de copias en ventas puras de álbumes. El sencillo principal de este material es “Easy on me”, éxito mundial que ha ocupado el número 1 en la lista Hot 100 de Billboard durante ocho semanas. El tema, actualmente Oro en México, es la canción número 1 en la radio. Además tras su lanzamiento, fue la pista más reproducida en tan solo una semana.

Además de este lanzamiento, la cantante anunció que el próximo 21 de enero dará inicio a su residencia de espectáculos “Weekends with Adele” que se realizará en The Colosseum of Caesars Palace Hotel de Las Vegas. Esta serie de conciertos, estará hasta el 16 de abril.

Es así como la cantante británica se suma a grandes estrellas como Celine Dion, Britney Spears, Rod Stewart y Elton John, que también han marcado historia con residencias en este importante recinto.





