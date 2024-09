Adele se tomará un largo descanso: quiero vivir la vida que he estado construyendo

Adele se tomará un largo tiempo lejos de la música a partir de finales de noviembre. Luego de trabajar por casi tres años consecutivos, la cantante informó que necesita un descanso para vivir su vida, es por ello que sólo concluirá con sus compromisos laborales ya asignados en Las Vegas y se alejará de los escenarios.

Adele, de 36 años de edad, compartió su decisión al término de su décimo concierto en Alemania durante su gira Adele in Múnich, en donde ofreció diez shows, en un estadio al aire libre con capacidad para 80 mil personas.

"Tengo 10 shows más después de esto, de vuelta en mi residencia (de Las Vegas). Este debió ser mi último show, estoy encantada de que no lo sea porque todavía tengo exactamente cinco semanas por delante, con 10 conciertos qué dar, pero después de eso no los veré por un tiempo increíblemente largo", dijo la originaria de Londres, Inglaterra, a sus fans.

Gossip Adele se declaró fan de Bad Bunny pero, ¿cuál es la historia de su supuesta rivalidad?

¿Por qué Adele se tomará un descanso?

La intérprete de éxitos como Rolling in the deep, Rumor has it, Skyfall y Someone like you comentó que ha pasado los últimos siete años construyendo una vida para ella, por lo que ahora quiere disfrutar todo lo que sembró.

Quiero vivir la nueva vida que he estado construyendo. Los voy a extrañar terriblemente. Voy a seguir viendo a algunos de ustedes, estoy segura de que van a terminar yendo a las malditas Vegas.Adele.

Desde el 18 de noviembre de 2022, la británica comenzó con su residencia en Las Vegas, en The Colosseum en el Caesars Palace de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, en un concepto que tituló Weekends with Adele. En cinco semanas ofrecerá la decena de conciertos restantes, los cuales completan los 100 que se tenían previstos para este proyecto.

No tengo ningún plan de hacer nueva música. Quiero un gran descanso después de esto y creo que quiero hacer otras cosas creativas solo por un tiempo. Adele.

Adele rompe récord Guinness en Múnich, Alemania

Adele no se va con las manos vacías ya que, antes de dejar Alemania, la londinense rompió un récord Guinness al tener la pantalla LED continua para exteriores más grande en la historia.

"Es un inmenso honor presentar a la icónica Adele con este título de récord Guinness. Este logro se destaca, celebrando su notable visión para su residencia en Múnich", dijo Joanne Brent, jueza oficial de Guinness World Records.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

En el rubro personal, Adele alista su boda con el agente deportivo Rich Paul. Éste será el segundo enlace nupcial que tenga la cantautora ya que el primero fue con Simon Konecki, con quien estuvo de 2018 a 2021 y fruto de su relación nació su hijo Angelo.