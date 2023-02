Aczino da el salto de las tarimas del freestyle a la actuación

El tricampeón internacional de las Batallas freestyle de Red Bull Aczino, tendrá un personaje en una serie, anunció en conferencia donde también adelantó detalles de su álbum El G.O.A.T., que saldrá en formato físico y virtual el 20 de abril.

Informó que su nuevo disco cuenta con colaboraciones con Santa Fe Klan, Yoiker y Gera MX, así como un tema dedicado a su hijo menor, Francisco, titulado Vivir es soñar; además de confirmar su debut como actor en una serie para una plataforma.

“Voy en una serie en seis capítulos de 12 episodios. En el pasado hice cameos como Aczino, pero ahora sí voy en personaje de ficción, con vestuario, con mi firma de actor, con mi estilo. Me tocó hacer varias cosas en defensa personal y a flor de piel surgieron las emociones”, dijo a El Sol de México.

Tras su tercer campeonato internacional de freestyle, que obtuvo en la competencia del año pasado en el Palacio de los Deportes, aceptó el reto de la actuación, pues, reconoció, como espectador, “siempre me han gustado las películas, las series, admiro a actores como Luis Felipe Tovar y al performance artístico y lo que tiene que ver con transmitir emociones, memorizar letras, como con mis canciones. En este lado sí es otro el formato, me llamó la atención expresar otro tipo de manifestación fuera de dibujar, escribir versos, o escribir historias.

“Me hubiera gustado hacerlo desde antes y hasta estudiar actuación. Antes, era muy tímido, muy aislado, no tenía confianza en mí como pararme frente al público y hablar, no era algo que pasaba en mi cabeza. Ahora puedo hacer más cosas y tengo más confianza en mí. En mi vida de mil usos: rapero, poeta, cantante, deportista, le agrego el de actor en mi Instagram”.

Y aunque explora nuevos caminos artísticos, admitió que lo suyo es rimar; “tengo la adicción de ser freestyler, sigo en las batallas, me gusta batallar es mi adicción, voy por mi cuarto campeonato internacional”, dijo quien ve en raperos como Majestic, Gonzo y Saturno, a “la nueva cara del freestyle”.

Entre otras cosas habló que cuando lo declaran tricampeón internacional de freestyler Red Bull el año pasado al vencer al español Gazir, “sé que mis competidores no me lo reconocen. En mi cara, me dijeron que si era el triunfador, pero cuando llegan a su casa y empiezan a tuitear lo que realmente sienten, digo ¡Ah, caray!

“Bueno, nada me lo tomo personal, todo termina en ese escenario de la contienda de rimas y aquí están mis tres cinturones de campeón, que son la muestra que el soy el ganador internacional del freestyler”.

Aczino, quien es papá de Eidan y Francisco, reconoció que ya no crea canciones emanadas de la memoria hacia la hoja en blanco y las va escribiendo, sino todo va directo hacia el equipo de grabación y con los instrumentos para musicalizar los temas.

Adelantó qué en eso de batallas de rimas de torneos, va por un campeonato con “piezas y la que le sigue en inglés, son las que tengo en el radar”, confirmó.

El rapero Aczino en su debut como actor en serie de streaming de plataforma en este 2023, y bueno aunque firmó la confidencialidad, le brotó desde lo profundo de su corazón, anunciar su lanzamiento en la actuación en la serie que se reservó el título y quién lo dirigió en escena.