Zacatepec sigue sin pagar aguinaldos a sus trabajadores

En el municipio de Zacatepec siguen sin pagar el aguinaldo a los trabajadores, se espera que antes del próximo 24 de diciembre se les pueda entregar la primer parte de aguinaldo, comentó el presidente municipal José Luis Maya Torres al reconocer que se va a reintegrar el sueldo que les recortaron.

La mañana de este martes fueron convocados los trabjadores a una reunión que se llevó a cabo en el auditorio municipal, el alcalde les hizo la invitación a una comida a todos los colaboradores del Ayuntamiento, tanto de confianza, sindicalizados, seguridad pública y servicios públicos, por lo que se suspendieron labores desde la una de la tarde.

"Lo estamos preparando, se les va a pagar sin ningún problema, yo espero que sea el 20 de diciembre, o antes del 24 que se pueda pagar la primer parte del aguinaldo a los trabajadores del Ayuntamiento", aseguró el acalde de Zacatepec.

"Se ha hecho una administración responsable en cuanto al recurso que nos quedan de las participaciones, para que en su momento podamos ir abonando a ese aguinaldo que tenemos que dar por ley”, dijo el edil al señalar que no hay una partida especial que llegue para el aguinaldo, se tiene que ahorrar y se tiene que guardar en el transcurso de los primeros once meses.

“Aquí hemos tenido una situación donde las quincenas se les pagaba la mitad y no porque se vaya a quedar así, es un recurso que se les va a reintegrar en algún momento que el municipio tenga mayores ingresos propios, no tenemos de donde echar a mano y hay un compromiso que estas cuatro quincenas se les va a reintegrar otra vez”.

Por lo pronto se llevan a cabo varias estrategias de recaudación, para incentivar a la ciudadanía al pago de los servicios de agua potable y predial, comentó el alcalde respecto al rezago importante que hay en estos pagos, así como en las obligaciones y derechos que compete a los ciudadanos de este municipio.

Cabe destacar que el departamento de licencias de funcionamiento emprendió una campaña para exigir la regularización y licencia de todos los comercios que han abierto y que no tienen la licencia de funcionamiento. Los comerciantes se sienten acosados ya que muchos esperaban los tres meses de gracia para ver si su negocio es o no redituable, para sacar o no la licencia correspondiente.









➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local

➡️ Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!