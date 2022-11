Yecapixtla no tiene dinero para remodelar ex convento

A cinco años del sismo del 19 de septiembre del 2017, el ex convento de San Juan Bautista de Yecapixtla no ha podido ser reabierto al público debido a que las obras de restauración no han sido concluidas.

De acuerdo a Edson Fabián Sánchez Duarte, secretario de Obras Públicas del Ayuntamiento de Yecapixtla, las obras en el ex convento ya están muy avanzadas, sin embargo, no se han podido concluir debido a que ya no hay recurso económico para continuar con los trabajos que hacen falta.

El ex Convento de San Juan Bautista resultó seriamente afectado por el sismo del 19 de septiembre del 2017, además de otros 11 edificios más protegidos por el INAH, de los cuales ya se concluyeron y entregaron seis de ellos, entre los que destacan las Capillas de Los Reyes, San Marcos y San Pablo.

Sin embargo, el ex convento, declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, sigue cerrado al público.

"Hemos platicado con gente del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para saber donde podemos hacer gestiones y jalar más recursos para que se terminen las obras en el ex convento".

El funcionario informó que la etapa en la que se está en lo que se conoce como pintura al fresco al interior del convento, y en la parte del claustro falta restauración, "la bóveda principal ya está consolidada, ya no hay riesgo de que caiga, pero falta lo que le da vista al lugar, así como el Rosetón que es lo que le da identidad a Yecapixtla".

Cabe recordar que a finales del 2021 las autoridades de Yecapixtla solicitaron la intervención de la UNESCO y del Gobierno federal para que puedan concluir los trabajos de restauración y reconstrucción del templo y ex convento de San Juan Bautista, pero hasta el momento, no se ha tenido ninguna respuesta.





