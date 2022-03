Viveristas buscan ser parte del FAEDE

Ismael Rodríguez Romero, represente de viveristas en Tetelcingo informó que en esta temporada la producción de plantas ornamentales se triplica así como las ventas de las mismas, señala que con esto el sector podrá recuperarse de manera económica.

Asimismo, informó que la temporada de primavera es una de las mejores para la producción, pues debido al clima que predomina en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio, las plantas suelen desarrollarse con mucha mayor facilidad, además de que suelen crecer más rápido y adoptar colores más llamativos.

El entrevistado señaló que en la comunidad de Tetelcingo cada vez son más las familias que buscan dedicarse al viverismo, si bien no es la actividad económica principal, buscan sumarse a las actividades ejidales así como ser parte del Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE), cabe recordar que los viveristas de la comunidad de Tetelcingo han buscado formar parte del FAEDE desde administraciones municipales pasadas, sin embargo, no han podido ser parte del programa debido a los integrantes del mismo programa federal no les han permitido el serlo.

Rodríguez Romero señaló que en la zona ellos se han dedicado a producir plantas como cuna de moisés, monstera, arboles de diferentes especies, suculentas, anturios, costillas de adán entre muchas otras.

“Es una buena temporada para el sector pues el clima indudablemente nos ayuda a producir una mayor variedad de plantas, al menos nosotros no tenemos una producción tan grande como otros compañeros para exportar la planta, pero sí la vendemos en la zona y en el estado de Morelos; es justo eso lo que buscamos hacer con los apoyos o programas federales y estatales que buscamos desde hace años, queremos extendernos para poder producir más y llegar a mas lugares, pues Tetelcingo tiene la capacidad de competir con nuestros compañeros que se han consolidado como grandes productores de plantas”.

En este mismo sentido dijo que se ha disminuido la inseguridad para el sector, pues los robos para ellos en la zona han disminuido mucho.













