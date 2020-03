[VIDEO] Diputados de Morelos ponen freno al Ferrosur

VIDEO || Defenderá Desarrollo Económico el proyecto Ferrosur ante diputados

"El proyecto de Ferrosur no avanza por responsabilidad de los diputados", expresó la secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, Cecilia Rodríguez González, "yo no sé si es por falta de información o hay otro interés, solo ellos pueden decirlo", pero aseveró que disposición siempre ha tenido para aclarar dudas, por ello, este día en su comparecencia va a insistir a los diputados que avalen el proyectó y no se pierdan 100 millones de pesos que el pasado gobierno invirtió.

Dijo pedir al Congreso que explicará todo el escenario que se encontró y a un año de todo eso, cuáles han sido los avances y qué se ha hecho para mejorar.

En el caso de la conectividad, expondrá que no se ha podido hacer realidad la conexión en el estado de una obra que dejó inconclusa la administración pasada y que adelantó 100 millones de pesos y "el compromiso era que esta administración tenía que poner otros 100 millones. No tenemos el recurso, pero se logró que viniera una inversión privada".

Con respecto al interés que tengan los diputados para no aprobar, comentó que solo los legisladores pueden responder sus motivos.

Sobre el consejo consultivo, la responsable de la Secretaría de Desarrollo Económico explicó que el objetivo de la dependencia que encabeza es respaldar los proyectos de las empresas morelenses.