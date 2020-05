A pesar de que la Secretaría de Economía había advertido que sí tienen opciones de apoyos para comerciantes, representantes de varias organizaciones incluidos Plaza Lido y Degollado expusieron frente a Casa de Gobierno que no es posible acceder a créditos del Ejecutivo estatal y a más tardar el 5 de junio estarán regresando a sus actividades si no obtienen una respuesta en cuanto a los apoyos y señalaron que no han recibido ninguno durante la contingencia.

Luz María Calderón, representante sindical de Sindicatos Unidos Nueva Generación, explicó que para los apoyos al Gobierno estatal "les ponen trabas porque les solicitan hasta la fe de bautismo, es decir, no les aceptan nada, para todo tienen un problema".

VIDEO || Comerciantes volverán a las calles el 5 de junio, advierten

Dicen que las cifras que dio la titular de Desarrollo Económico y Trabajo, Cecilia Rodríguez, no son reales porque incluso en el municipio no hay ni siquiera más de 500 y los cinco mil pesos que ofrece el Ejecutivo estatal no son suficientes para una inversión de dos meses.

Sobre esto, Mario Lara, secretario general de la Confederación de Líderes de Comerciantes, aseveró que son al menos 17 organizaciones de comerciantes que esperan la reactivación económica y la llamada nueva normalidad en Morelos.

"Es difícil la situación del comercio, es mentira que se hayan recibido apoyos por parte del Gobierno estatal y menos el municipal, y en la audiencia con el Gobernador queremos plantear cuándo vamos a comenzar, porque es imposible esperar más allá del 1 de junio". Aseveró que deberán pasar al menos tres meses para que nuevamente comiencen a vender, es decir, la recuperación será paulatina.

"En plaza de armas caben al menos 10 mil comerciantes y si el Gobernador no nos quiere hacer caso, pues nos instalamos aquí porque su compromiso es atendernos".

Incluso recriminaron las despensas raquíticas del presidente municipal Antonio Villalobos y afirmaron que es mentira que haya costado cada paquete mínimo 500 pesos, porque al evaluar el costo de los productos se detectó que no llega ni a 200 pesos debido a la calidad y no sirven para una familia sino se complementan con otros alimentos, por lo tanto el municipio miente a los ciudadanos cuando asegura que se invirtieron al menos 13 millones de pesos. Local Inseguro, retomar actividades: IMCO