Verificación en Morelos no tendrá descuentos por cierre de año

Para este cierre de año no habrá campaña de descuentos en multas y recargos por la verificación vehicular, así lo aseguró el secretario de Desarrollo Sustentable (SDS), Constantino Maldonado Krinis, quien mencionó que esto se debe a que en 2021 no se reportaron atrasos.

“Hasta ahorita no hay algún programa de condonaciones, vamos bien, vamos funcionando bien, no ha habido necesidad como al principio, como hace un año acuérdense entre que no había los suficientes verificentros y la pandemia, pues eso nos cerró”.

El funcionario afirmó que el padrón de verificación, que asciende a 200 mil vehículos, está por alcanzarse en este último trimestre cuando se estima que se elevará aún más la certificación de los automóviles en todos los verificentros ya activos el estado.

"Tenemos el centro de Huitzilac, que lo traemos a tope, al 70 por ciento que es lo máximo que nos permiten e incluso ya tenemos centros de verificación que tienen aforos bajos”.

Uno de los Verificentros que reporta muy baja afluencia es el de avenida Morelos norte, muy cerca del mercado de la Carolina, cuyo acceso es por la avenida Álvaro Obregón, pues este fue el último que se autorizó.

Aseguró que el plan para que se realice una sola verificación al año aún no ha sido planteado a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), pero estimó que en breve podría realizarse para que el tema sea analizado y debatido.

El asunto tendría que ser sometido a consulta popular y establecer todos los lineamientos; pero primero debe ser llevado ante el pleno de la CAMe.