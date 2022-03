Ventas en pescaderías disminuyen hasta un 30%

Ante el incremento de precios de hasta 50 por ciento en mariscos y pescados, las ventas han bajado un 30 por ciento, informaron comerciantes del mercado Adolfo López Mateos de Cuernavaca.

A mediados de febrero, Jaime Becerril, de la marisquería “Barra de Coyuca”, dijo que desde la primera quincena de enero aumentaron los precios, pues el camarón cristal estaba en 80 pesos el kilo; el camarón café, en 240; el camarón de pacotilla, 260; y el pulpo en 180 pesos.

Ayer, los locatarios confirmaron que los precios de los productos tuvieron más aumentos, sobre todo la mojarra incremento, ya que la pieza grande se ofertaba en 80 pesos el kilo y actualmente está en 120 pesos.

Mientras que el camarón cristal se vende en 210 pesos el kilo; el camarón de pacotilla, 270; el pulpo, 200; el langostino, 150, y la jaiba en 140; mientras que el filete ronda los 240 pesos.

La esperanza de los vendedores es que ya no aumenten su precio porque ya está muy cara toda la variedad de pescados y mariscos, aunque siempre días previos a Semana Santa se disparan los precios.

El encarecimiento de los productos ha generado incluso que sus ventas y ganancias bajen aproximadamente un 30 por ciento. Becerril indicó que hasta la fecha no existe escasez en ninguno de los productos ni hay veda en alguno en específico.

Los vendedores refirieron que muchos acostumbran comprar mariscos semanas previas a Semana Santa y los congelan; sin embargo, lo más recomendable es comerlos frescos.

Entre semana es menor el número de clientes que acuden a comprar mariscos, a partir de los viernes es cuando más ventas registran; sin embargo, los clientes consumen menos por los altos precios.

Vanesa acudió a comprar mojarras para prepararlas el viernes porque sigue la tradición católica de no comer carne: “a mi familia le encanta, pero ahora compré pequeñas porque subió mucho el precio". y su familia en temporada de calor les gusta comer mariscos o pescado, pero con estos precios ahora lo hacen cada 15 días o una vez al mes, “ya no me puedo consentir mis antojos, ahora busco preparar platillos sencillos, ceviche o caldo , pero ahora ni mojarra, está bien cara”.









➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter

Local