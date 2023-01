Venta de pan exitosa durante las fiestas decembrinas

Jorge Hernández, representante de los Productores de Pan Artesanal en Cuernavaca detalló que con la venta de baguette durante las fiestas decembrinas aumentó un 25 por ciento en comparación con el 2021.

Detalló que estas ventas tienen a los productores entusiasmados, "nos fue bastante bien, tuvo un repunte importante porque el año pasado las ventas se incrementaron únicamente el 15 por ciento y en este año que terminó se incrementó un 25 por ciento". También comentó que el sector ha ido recuperando su estabilidad porque al comparar la venta del 2022 con la del 2020, hay un incremento en las ventas de cerca del 50 por ciento.

Comentó que a pesar del incremento en el huevo, por el momento no tienen previsto un aumento para este 2023,"vamos a esperar no queremos sorpresas, ahorita no habrá aumentos", dijo Jorge Hernández.







