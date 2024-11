Vendedores de cempasúchil rematan macetas para evitar pérdidas

En Cuernavaca, los vendedores de flores de cempasúchil redujeron sus precios para no quedarse con su producción en el último día de ventas. Las macetas que en un principio costaban 25 pesos ahora se venden a 15, con la esperanza de agotar el inventario antes de que termine la temporada.

Eloísa Miranda, quien viajó desde Tetela del Monte, explicó que el descuento es necesario para evitar pérdidas mayores, ya que el cempasúchil tiene gran demanda en estas fechas, pero su venta cae después del Día de Muertos.

Nos movieron más abajo y nos juntaron a todos, y ya se nos está maltratando la flor. Ni modo, la tengo que dar más barata"

Eloísa llevó 50 macetas al panteón Jardines de la Paz, pero hasta las 09:00 horas solo había vendido 15. A pesar de la baja ganancia, señaló que es preferible vender más barato que perder la inversión, ya que el cempasúchil es una flor de temporada y tiene una floración limitada.

Indicó que otro factor en contra fue el exceso de competencia, ya que en toda la entrada del panteón hay vendedores, algunos de los cuales son revendedores que bajan más los precios, obligando a los productores a hacer más descuentos.

Regina Jiménez, otra vendedora, pero de Cuautla, también ajustó sus precios, bajando hasta 8 pesos por maceta. "Es mi último día aquí porque ya no tiene caso venir; ahora ya viene la nochebuena. No fue tan buena la venta al final", compartió. Las macetas de cempasúchil, que antes costaban hasta 40 pesos, ahora rondan los 32 para evitar pérdidas.

Agregó que aunque no fue una mala temporada, la mayoría de las flores sí se vendieron, sin embargo, no obtuvo las ventas esperadas. Agregó que, bien cuidada, una flor de cempasúchil podría durar después de octubre, pero la gente no tiene la costumbre de cuidarlas adecuadamente, y por esta razón ya no las compran.

En un recorrido por los panteones de La Leona y Jardines de la Paz, se observaron precios de macetas entre 15 y 30 pesos. Sin embargo, en los primeros días, en algunas zonas, no se encontraban macetas por menos de 20 pesos.

Producción de cempasúchil y terciopelo en Morelos

Margarita Galeana Torres, titular de Sedagro, informó que este año Morelos sembró 51 hectáreas de cempasúchil, con una producción aproximada de 593 toneladas, según cifras del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). Además, se cultivaron 25 hectáreas de flor de terciopelo.

Alrededor de 50 productores de los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Cuautla, Mazatepec, Tetecala, Jantetelco y Coatlán del Río se dedican a la siembra de estas flores tradicionales de la temporada.