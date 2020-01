Van empresarios contra impuestos

Al no haber sido tomados en cuenta nunca por los legisladores y la mayoría de los alcaldes, en su pretensión de incrementar los impuestos municipales, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Cuernavaca (Canaco-Servytur), interpondrá recursos legales, es decir, un amparo para impedir que estos aumentos que se especula serían del 25 por ciento, se consumen en perjuicio del comercio organizado, de todo el sector privado y de la ciudadanía en general, anunció su presidente, Antonio Sánchez Purón.

El representante del comercio organizado, destacó que no hay una justificación para este incremento, porque explicó que la Ley de Ingresos esta tasada en UMAS y traen indexada la inflación, entonces en todo momento los costos están actualizados y no hay un motivo para este aumento.

"Lo que nosotros no observamos en las leyes de egresos que vamos a empezar a revisar también, va a ser un ajuste del gasto corriente de los ayuntamientos, justamente para evitar incrementos a la ciudadanía", señaló el empresario.

Ante la insistente intención de los alcaldes y diputados de incrementar los impuestos municipales, Sánchez Purón explicó que están en espera de que haya una información oficial al margen de tantos rumores sobre este tema, para ver cómo quedan aprobadas las leyes de ingresos municipales.

De concretarse, reiteró que la Canaco Cuernavaca, estaría buscando un recurso legal, porque no se puede ignorar y olvidar, "somos organismos de consulta y de colaboración con los tres niveles de gobierno, y no es que si éstos quieren o no quieren, es por ley que deben de consultarnos".

Pese a ello, acuso que la presidenta de la Comisión de Hacienda, la diputada Rosalina Mazari Espín, ha mostrando una falta de sensibilidad total, nunca los tomó en cuenta ni ella ni los demás legisladores, por lo que de llegar a concretarse estos aumentos de impuestos municipales, en cuanto se tenga la información oficial, estarían interponiendo los recursos legales como son amparos ante la justicia federal, al no haber sido consultados, para proteger el patrimonio de los empresarios.