Usuarios del transporte público no aumentan: Dagoberto Rivera

El eventual regreso a clases en algunos plantes no significó para los transportistas que volvieran a tener las mismas ganancias que antes, porque hoy en semáforo verde la restricción sigue siendo al 50 por ciento, pero además la afluencia de usuarios no aumentó. El presidente de la Federación Autentica del Transporte, Dagoberto Rivera Jaimes, dijo que desafortunadamente aún con el cambio de semáforo las cosas no se han reactivado en las unidades del transporte público con itinerario fijo.

Aceptó que probablemente la movilidad ha ido en aumento, pero eso no se ha visto reflejado en los ingresos económicos y tampoco que los transportistas hayan salido ya de los problemas financieros. En tanto, saben de la propuesta gubernamental para que comience el regreso a clases y desde la semana pasada algunas de las escuelas ya lo están haciendo, en realidad, es que no ha cambiado en nada el escenario.

Por eso antes de celebrar el semáforo verde o el regreso a clases, aseguró, es preferible esperar hasta que realmente las familias acudan al llamado de la autoridad educativa de volver a la llamada normalidad. Porque por en este momento, “yo aún tengo mis dudas en esto, por ejemplo, ya regresaron a clases en algunos colegios, pero la movilidad no se ve en lo más mínimo, es decir lo que se debería ver en nuestros ingresos no se ve en lo más mínimo. Nosotros estamos apostando que pudiera cambiar eso probablemente en el mes de agosto”.

El líder transportistas, alertó que probablemente será hasta el próximo mes de agosto cuando puede comenzar a notarse realmente si aumenta la movilidad en el estado, sobre todo en el nivel que había antes de la pandemia con las actividades cotidianas, y la afluencia diaria en las calles.