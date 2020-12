Un 2021 incierto para el sector empresarial

Ángel Adame Jiménez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), señaló que la vacuna contra el Covid-19 y el tiempo que tarde en dar buenos resultados, así como la vinculación real de los tres niveles de gobierno con la sociedad civil organizada, como es el caso del sector empresarial, serán fundamentales en el 2021, así como el crear en conjunto políticas públicas en favor de la ciudadanía, "porque ello daría la luz y el camino para poder buscar mejores condiciones de bienestar social para todos los morelenses".

Cuestionado sobre las expectativas del sector empresarial para el próximo año, el presidente del CCE dijo que el 2021 viene muy complicado, los analistas económicos señalan que aún cuando se prevé que haya una recuperación mínima y esto debido a la pandemia que se vive, las circunstancias aún no van a ser favorables, por lo que dijo hay que señalar con mucha seriedad el hecho de que todo va a ser motivado y en mucho sin lugar a dudas cuando llegue la vacuna y se empiece a aplicar.

Agregó que con la vacuna por todos esperada, es de desearse que una vez que se empiece a aplicar pueda comenzar a darse una estabilidad importante en todos los sentidos, comenzando por la vida social, en la vida diaria, en los trabajos, en la economía, en las familias y en el tema de salud.

Insistió en que "esperemos que con la vacuna y sus buenos resultados se dé un repunte importante; sin embargo, hay muchas expectativas que se ciernen alrededor de la vacuna, me refiero a que dicen que se va a aplicar dos o tres veces al año; hablan de que es una prueba que se va a ir realizando conforme se vayan dando los tiempos, son muchas circunstancias que aún no generan una credibilidad y no generan confianza para poder establecer que las circunstancias sean favorables; sin embargo, finalmente la expectativa puede ser favorable".

Por ello, señaló que la propuesta puede darse en el buen sentido y "hay que ser positivos, hay que buscar generar, hay que buscar establecer circunstancias favorables, particularmente en el sector empresarial generando alianzas, estableciendo mecanismos de proveeduría, generando cadenas de valor, en fin, todas aquellas circunstancias y proyectos que puedan hacer que nuestro estado, nuestro México vuelva a brillar, que nuestra gente vuelva a tomar el sartén por el mango y podamos hacer las que las cosas caminen en pro y en favor de todos".

Sobre las estimaciones de un posible crecimiento económico que se pudiera dar en el 2021, dijo que lo que señalan los analistas es que "si hay una recuperación estamos hablando de alrededor de 1 a 1.5 por ciento; dada la circunstancia actual se espera que esto poco a poco comience a caminar y a mejorar; sin embargo, también hay que esperar las circunstancias gubernamentales, las políticas públicas, sobre todo en economía cómo se van a aplicar" .

Foto | Haidee Galicia

En este tenor, expuso que se espera ver si ya comienza a haber resultados con base a lo que el gobierno le ha apostado y en ese sentido buscar seguir trabajando de la mano con ellos, señalando que hay que cerrar filas y buscar que las mejores circunstancias en materia económica se den para todos.

Al ser cuestionado sobre la tan buscada vinculación sector empresarial-gobierno, Ángel Adame puso de manifiesto, "nosotros constantemente hemos buscado el diálogo con el Ejecutivo en particular y a últimas fechas hemos tenido una mayor apertura, lo cual por supuesto nos genera confianza, esperemos que los funcionarios, en particular los de primer nivel de su gabinete, puedan ser un interlocutor eficaz porque hasta el momento ha habido muchas fallas por parte de ellos y con el gobernador con el cual buscamos trabajar de la mano, esperemos que ya esa apertura que se está dando ya se pueda significar en los hechos, ojalá y así sea por el bien de los morelenses porque finalmente si hay un buen gobierno nos va a ir mejor, si hay una mejor sociedad al gobierno también le va a ir mejor, esperemos que así sea".