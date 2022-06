Tierras se quedarán sin sembrar por altos costos de agroquímicos

Autoridades ejidales de Tlaltizapán advirtieron que "este año muchas tierras quedarán sin sembrar ni abonar debido a los altos costos de los agroquímicos", en especial los fertilizantes, además de que cada ejidatario deberá ver cómo le hace y aprovechar el apoyo municipal para el campo.

Este jueves 2 de junio, Juan Martínez, presidente del comisariado ejidal de Acamilpa, quien acudió como muchos productores a recibir el apoyo de las autoridades municipales de Tlaltizapán, dijo: “No tenemos otra salida, o sembramos o dejamos de sembrar para salir adelante”

También reconoció que la extensión del ejido se ha reducido por las minas de arena, así que cada vez es menos extensión y el alto costo para hacerlas producir los deja paralizados.

Refiere que de 500 a 600 pesos que les costaba el bulto de fertilizante el año pasado, ahora tienen que pagar 800 y la propuesta es aprovechar el abono orgánico, que es como echar solo tierra a la tierra; además, reconoció que la tierra ya está desgastada de tanto agroquímico y unos bultitos de tierra no la van a recuperar, ya que está acostumbrada a los químicos, y quienes no tengan para eso no van a cosechar.

Coincide Tomás Aguirre López, presidente del comisariado ejidal de Santa Rosa 30, con que el alza en los precios les está pegando mucho y va a pegar a la comunidad en general, ya que nadie va a querer pagar pero si no se siembra no va a ver alimentos.

“Las tierras de temporal son aparte y ahí también nos pega porque con que se va abonar, con que se va a sembrar, no vamos a tener ni para sembrar, por eso estamos esperando a ver cuál es el apoyo que van a ofrecer las autoridades municipales, que están comprando abono orgánico y no queda más que esperar y ver a quién le funciona”.