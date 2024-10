¡Se adelanta la Navidad!; tiendas de autoservicio ofrecen artículos a tres meses de los festejos

Aparentemente la navidad está a la vuelta de la esquina y en muchas tiendas de autoservicio y centros comerciales ya se dejó sentir el espíritu navideño con la venta de gran cantidad de artículos alusivos a esa época, a tres meses de distancia.

En un recorrido que realizó El Sol de Cuernavaca por diversas tiendas en el centro de Cuernavaca y centros comerciales se puede apreciar ya la venta de árboles navideños, esferas, escarcha y peluches con motivos navideños con la idea de que la gente anticipe sus compras.

➡️ Noticias útiles en el CANAL de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

Sin embargo, para muchas personas estas acciones le quitan la emoción y la esencia a una de las celebraciones más esperadas en el año, al menos así lo expresaron en un sondeo que realizamos por las calles de Cuernavaca.

“No me agrada tanto porque de por sí la vida ya está muy acelerada, entonces, con esto de que encontramos adornos en las tiendas, faltando todavía muchos meses, siento que lo aceleran aún más. Se promueve mucho el hecho de comprar y comprar, y no estoy tan de acuerdo con esa parte; se pierde un poco la esencia de lo que realmente es la Navidad”, cuenta Vanessa Caballero.

Y es que en muchas de las tiendas se pueden observar pinos instalados y decorados, esferas de distintos tamaños, luces y figuras con elementos navideños.

Generalmente la venta anticipada de estos artículos, ofrece un precio más accesible con la idea de que las personas vayan adquiriéndolos poco a poco y no tener un gasto fuerte durante la temporada, sin embargo, cada vez son menos quienes compran artículos o renuevan año con año su decoración navideña.

En una de las tiendas de autoservicio del centro de Cuernavaca los árboles navideños se ofrecen entre los 400 y 2,200 pesos. / Maritza Cuevas / El Sol de Cuernavaca

La señora Ivonne Acosta asegura que visitar las tiendas y ver toda la decoración navideña, ya no permite disfrutar la época como hace algunos años, cuando, recuerda, las ventas iban de acorde a la época, sin hacerlo de manera anticipada.

A mí me tocó que de niña iba a las tiendas en plena temporada, y sí sentías todo este ambiente navideño, esa paz y esa cosa familiar; ahora solo es por comercializar, porque no llega ni el Día de Muertos y ya estamos con lo de Navidad entonces no se nos permite disfrutar y saborear cada temporada en el momento que debe ser.

“En los almacenes está saturado de artículos navideños, pero a mi parecer hemos perdido poco a poco esa tradición de darle su lugar a cada cosa. Yo compro cuando se puede y algo me gusta, pero también procuro ir guardando cosas en especial aquellas que son recuerdos de familia y que de alguna manera les tomas mucho cariño”, dice Marcela González.

Finanzas Hombres en Morelos, con más deudas de créditos bancarios: Condusef

Otra de las razones por las que la gente no suele renovar su decoración navideña es debido a la economía; por ejemplo, los árboles de Navidad oscilan entre los 600 y 2000 pesos; las esferas están entre los 150 y 500 pesos y las luces navideñas desde los 200 hasta los 800 pesos, lo que implica un gasto extra para las familias.

“Mucha gente amamos y adoramos la Navidad, pero ahora las cosas ya han subido tanto de precio que la verdad ya son inalcanzables. A veces sí tenemos nuestro arbolito y lo ponemos año con año, con las mismas esferas y luces, porque creo que es importante usar lo que ya tenemos porqué hacer tanta compra ahorita está difícil, todo está muy caro, y si podemos reutilizar las cosas mucho mejor”, dijo Gabriela Herrera.