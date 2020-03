Es oficial, cancelan E3 2020 en Los Ángeles por COVID-19

Luego de más de un mes de rumores, finalmente la organización oficial del E3 lanzó un comunicado en redes sociales, donde anunciaban la cancelación del evento debido a la amenaza del COVID-19, conocido mediáticamente como “coronavirus”.

La ESA (Entertainment Sofware Association) anunció que de manera oficial una de las conferencias más esperadas del año en la industria de los videojuegos quedó cancelada para cuidar la salud de los asistentes.

CDMX Pueblos originarios exigen que elecciones se pospongan

En el comunicado, la ESA manifestó que se encuentra muy decepcionada por no poder organizar el evento este año”, sin embargo, también asegura que es la decisión correcta a partir de la información que tienen sobre la situación provocada por el COVID-19.

Conferencias Online

En el mismo comunicado, la ESA asegura que se ha puesto en contacto con los diversos expositores y organizadores para que se comience con la devolución de dinero.

En ese sentido, adelantaron que están considerando llevarla a cabo a través de una “experiencia online”, algo que también se especuló a la par de la inminente confirmación de la cancelación del evento.

The E3 team is devastated to share this news. This decision was not reached lightly, but it is the right one for the health and safety of all involved. Read our statement here: https://t.co/1uOWxTerN9 pic.twitter.com/gD2IxNACLX — E3 (@E3) March 11, 2020

Dicho de otra manera, la presentación de los mejores juegos para el segundo semestre del año y parte del 2021, se presentaría a través de la página oficial del evento o bien por alguna plataforma de video en vivo.

.

Foto: E3 Expo | Facebook

La ESA cierra el comunicado asegurando que el año siguiente, el evento regresará como “un evento reimaginado que reúna a los fans, la prensa y la industria en un show que haga homenaje a la industria del videojuego de todo el mundo”.

Esta sería la primera vez que la conferencia se suspende desde que fue lanzada en el año 1995.