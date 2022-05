Taxistas quieren trabajar con plataformas

Son 120 unidades sin itinerario fijo las que se han registrado ante la Secretaría de Movilidad y Transporte para trabajar con las nuevas aplicaciones que el gobierno del estado ha autorizado para el servicio del transporte público.

Hace unos días se dio a conocer que a partir de este mes, choferes de taxis en el estado de Morelos podrán brindar servicio de transporte público a través de plataformas digitales, pues podrán trabajar como lo hace Uber y Didi.

El titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte en Morelos (SMyT), Víctor Mercado Salgado, informó que hasta la fecha son 120 concesionarios sin itinerario fijo los que se han registrado ante la paraestatal para trabajar bajo este nuevo régimen, lo que marcará nuevas oportunidades para los choferes de poder competir ante las nuevas modalidades.

El funcionario señaló que es necesario que los taxistas interesados cumplan de manera obligatoria con todos los requisitos que la Secretaría estipuló; de ser así, podrán participar en esta campaña que el gobierno del estado pone a disposición de los transportistas.

“Ya se publicó en el periódico oficial el día 13 donde se pueden registrar en la propia Secretaría de Movilidad y Transporte, todos aquellos que tengan tipo radio taxi y cumplan con todos los requisitos que pide la Secretaría, para que así puedan cumplir con Uber y Didi, no hay límite de los choferes que quieran participar”.

En este sentido, Mercado Salgado señaló que no se permitirán que accedan más unidades de transporte, si no que se trabajara con las concesiones que ya se tienen registradas en el gobierno, esto para no saturar el servicio de transporte público en la entidad.

Unidades con aire acondicionado, GPS, registro ante la Secretaría de Movilidad y Transporte, no deben ser mayores a cinco años de vigencia, póliza de seguro, la imagen del operador deberá ser impecable, algunos de los requisitos que se piden para poder trabajar bajo esta nueva modalidad.