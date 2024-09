SITUAEM pide apoyo financiero a nueva administración de gobierno

El Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (SITUAEM) espera que ante la llegada de la nueva administración de gobierno del estado haya mayores recursos para la máxima casa de estudios, con los que hacer frente a los adeudos y que trabajadores no sean afectados.

Así lo externó el líder sindical Mario Cortés, en el marco de las elecciones para renovar el Comité Ejecutivo Central de dicho sindicato. La grave situación financiera que atraviesa la UAEM viene desde hace más de 10 años, pues aproximadamente desde el 2013 están pagando, no la deuda heredada, sino que solamente los intereses que esta ha generado.

“El agobiante, asfixiante problema del aguinaldo, es increíble que cuando el Congreso nos autoriza 350 millones de pesos el año pasado, que logramos pasar del 2.5 al 3.5, pues si parece raro si no se le explica a la gente que el problema consiste en que no estamos pagando la deuda, estamos pagando intereses, multas actualizaciones de una deuda de que me parece se dejó de pagar desde el 2013”, dijo.

Agregó: “A raíz de ese problema se nos vino el mundo encima porque al no enterar ese recurso, tanto en el IMSS o el Infonavit se empezó a crear este problema como bola de nieve que hoy nos aplasta”.

Sin embargo, no solo es esta prestación la que corre peligro, sino que ocurran casos como en otras entidades con el congelamiento de las cuentas y la imposibilidad de pagar los salarios.

“Tenemos la amenaza de la congelación de las cuentas, así como le paso a Nayarit, que en cualquier momento el SAT y el IMSS nos van a congelar y bueno la zozobra, el temor de la gente a volver a los tiempos en los cuales dejamos de cobrar nuestras catorcenas”, dijo.

En otro orden de ideas, este viernes 27 de septiembre se realizó el proceso de elección para el nuevo comité del SITAUAEM, en la cual Mario Cortés será candidato único.