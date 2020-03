Sin proyecto de rescate para el aeropuerto

Aún no hay un proyecto adecuado para el rescate del aeropuerto Mariano Matamoros, y por eso no ha se realizado ningún anuncio, expresó la secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, Cecilia Rodríguez González. Y es que el gobierno estatal no desea un espacio que signifique un costo para el erario por eso continua la búsqueda de una inversión que signifique su rescate como se ha pensado por parte de la actual administración.

Por ello, a pesar de que se ha mencionado que ese lugar es de enorme interés por parte de la administración estatal, a la fecha no se ha podido concretar y aunque se han escuchado varios planteamientos estos no han podido cristalizarse, por ello no se ha realizado ningún anuncio salvo la escuela de aviación.

Estamos haciendo o pensando en llevar a cabo toda una estrategia para poderlo conectar y por supuesto si tenemos el Ferrosur que nos puede conectar vía férrea con otros estados y de ahí a Estados Unidos y a Centroamérica también estamos buscando este tema con el aeropuerto.

Y es que la instrucción del gobernador Cuauhtémoc Blanco es que el aeropuerto no debe ser un costo para los morelenses, sino por el contrario, tiene que representar un beneficio, por eso se han ido cumpliendo con todas las características de todo lo que había estado pendiente, desde consejos, comisión y otros organismos para que opera de manera adecuada y de manera que todo el marco legal quedará bien.

Hoy seguimos viendo el tema de carga de pasajeros, pero en el entendido de que no le cueste a los morelenses.

Y es que desde el inicio de la actual administración, se había prometido gestiones necesarias para reactivar las operaciones comerciales del Aeropuerto de Cuernavaca “Mariano Matamoros”, con el que se busca una conexión entre el estado y las principales ciudades del país, a través de vuelos comerciales.

Incluso el jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, decía que si bien aún no se contaba con la autorización para convertirse en pista de aterrizaje alterna de los aeropuertos de Toluca o Ciudad de México, había el compromiso de contar en Morelos con vuelos comerciales que conectarán a las principales ciudades del país, como Guadalajara, Monterrey y Tijuana.

Incluso advertía de una inversión para ampliar 600 metros más la pista del aeropuerto “Mariano Matamoros”, que actualmente cuenta con una longitud de 2 mil 700 metros, esto con el fin de tener las condiciones requeridas para recibir aviones de mayor capacidad de pasajeros.

Sobre todo porque el proyecto de reactivación de la terminal aérea de Morelos es uno de los compromisos del gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, para detonar el progreso y desarrollo económico del estado. Pero luego de del anunció, el pasado 5 de abril de una inversión de 850,000 dólares por parte de la Escuela de Aviación México, para construir un hangar en el aeropuerto “Mariano Matamoros”.