Seguros de gastos médicos crecen 2% en 2022, su alza más débil desde 2018

Aunque en la última década la tenencia de seguros de gastos médicos tuvo un crecimiento de 50 por ciento, su evolución continúa siendo débil principalmente a la falta de educación financiera de las personas, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Norma Alicia Rosas, directora general de la AMIS, expuso que tan sólo en 2022 alrededor de 12.7 millones de personas contaron con un seguro de gastos médicos.

Esta cifra representó un alza anual de dos por ciento y la más débil desde 2018. Según la directiva, aún prevalece la creencia de que contar con un seguro de este tipo no es necesario o representa una alta carga financiera.

"Lo que hemos detectado es que las personas no adquieren un seguro de gastos médicos porque no entienden las coberturas o no lo creen necesario. Y al no entender las coberturas, a veces no se entiende que es algo que te permite financiar los gastos si te llegas a enfermar, es algo que se compra para evitar estas situaciones", mencionó Rosas en conferencia de prensa.

La directiva añadió que el monto promedio por siniestros en estos rubros asciende a 129 mil 113 pesos, siendo los padecimientos de cáncer y tumores los más pagados por la industria.

A nivel nacional, la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y Estado de México tienen el mayor número de asegurados.

"La cifra del seguro (129 mil pesos) es algo que difícilmente tenemos guardado para cuando se necesita. Tenemos identificada la tarea de llegar a todos los estados y zonas del país donde sea necesario", añadió la directora general de la AMIS.

Norma Alicia Rosas agregó que en la mayoría de los casos, las personas que tienen contratado un seguro de gastos médicos son quienes ya se dieron cuenta de los beneficios que ofrece, pero también que no es un producto complejo de entender y de pagar.

"No se necesita tener un producto elaborado y sofisticado para atender las principales situaciones que enfrenta una familia. A veces dicen 'prefiero tener un desembolso cada mes y no enfrentar un gasto extra ante una posible cirugía o accidente'", concluyó la ejecutiva.