Sector empresarial advierte sobre opacidad en decreto federal

El sector empresarial en Morelos se sumó al rechazo al decreto que el Gobierno Federal hizo para que declarar como de interés publico y de seguridad nacional los proyectos y obras públicas que realice la Federación.

Antonio Sanchez Purón, presidente en la Entidad del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que es autónomo al CCE nacional, coincidió en que esa determinación atenta contra la rendición de cuentas y la transparencia e nuestro país.

“A los ciudadanos nos ha costado mucho trabajo construir organismos autónomos que puedan garantizar la transparencia del que hacer de la clase política y de los mismos organismos políticos gubernamentales y le hecho de que nuevamente el Gobierno empiece a darle giro a este tipo de política no abona nada en ese sentido”, aseveró.

Para Antonio no debería de existir una justificación para llevar a cabo ese tipo de modificaciones que pretende ejercer el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y por el contrario se deberían de tomar mayores acciones para evitar la corrupción en México.

“Lo único que pudiéramos observar, y lo vemos con mucha preocupación, es que algunas acciones del Gobierno no van a poder ser cuestionadas y me parece que en ese sentido, no es el actuar ni el fin del propio Gobierno, los funcionarios se deben a los pobladores y se tiene que actuar en consecuencia de la misma manera”, destacó.

En el país, algunos sectores de la sociedad han señalado que el decreto podría traer más complicaciones que beneficios, incluso la Comisión Nacional de Competencia Económica (COFECE) advirtió existen “ riesgos en materia de competencia y libre concurrencia derivados del Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican”.

Mientras que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales (INAI) informó que presentará una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para combatir ese decreto que atenta contra la transparencia, concluyó.