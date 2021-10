Sector de la masa y las tortillas no descarta subir sus precios

De seguir la tendencia a la alza del gas, Antonio Vázquez Quezada, presidente del Consejo de la Industria de Masa y Tortilla en el estado de Morelos, no descartó que se pudiera dar en la entidad otro incremento en el precio de la tortilla; hasta el momento no se puede definir de cuánto sería el aumento, pero no descartan que pudiera ser de uno a dos pesos, y será en las ventas de cada tortillería.

Indicó que cada tortillería tiene un punto de equilibrio para tener ganancia, que es de alrededor de 120 kilos por tortillería, pero desgraciadamente las ventas han bajado considerablemente, algunas están reportando una venta de 50 kilos al día, lo que representa no ganancia y no pérdidas.

A raíz del último aumento al precio de la tortilla en el estado, en cada negocio sus ventas bajaron entre 70 y 80 por ciento.

En otros estados del país, el kilo de tortillas subió a 26 pesos; en Guerrero, tiene entendido, quieren subirlo arriba de 30 pesos, por lo que espera que no sea el casos de Morelos porque se perjudicarían los bolsillos de las familias.