'La gente ya no tiene para invertir en sus muertitos', lamentan vendedores de cempasúchil

"La gente ya no tiene para invertir en sus muertitos", lamentó Heladio Valladares, quien este 2 de noviembre tuvo que rematar todas las flores de cempasúchil que no pudo vender en la temporada que ya termina.

Como él, para algunos de los vendedores de flor de cempasúchil, que se ubican a un costado de la autopista México–Acapulco, a la altura de Temixco, este no fue un buen año en cuanto a las ventas.

LEE: Panquecitos de cempasúchil: una receta fácil para sorprender en Día de Muertos

Nos ha ido regular, no como en otros años; sabemos que todo va cada vez peor. La venta de la planta no ha estado como quisiera porque no se recupera tanto, pero estamos expuestos a eso en este trabajo y le tenemos que seguir

En comparación con el 2023, por la subida de insumos como el fertilizante, entre otros, tuvieron que aumentar el costo de 35 a 45 pesos para este año. Narró que antes, durante el 2 de noviembre, había filas de vehículos en el acotamiento de la vía, pero este año solo uno que otro automovilista se detiene a comprarles.

“El año pasado estuvimos a un 60 por ciento de ventas, no al 100 como pensábamos, y ahora sigue igual. Si usted se da cuenta, nadie se para ahorita… Mucho se debe a la economía; creo que la gente ya no tiene para invertir en sus muertitos, ponerles sus flores, lo que acostumbra. Ahora apenas nos ajusta para comer, y es donde no hay para invertir en otras cosas”.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

Flores de cempasúchil a sólo 25 pesos

Ante esta situación, durante este Día de los Fieles Difuntos rebajaron la planta de 45 a 25 pesos por maceta para tratar de recuperar algo de lo invertido.

“Estamos rematando. Estaban a 45 y ahora las estamos dando en 25 parejo, tanto las de bola grande como las de bola chica… Tratamos de recuperar un poco de lo que se invierte y se puede tener un poco de ganancia; se tiene que rematar, si no sales perdiendo”.

No descarta además el factor de que la tradición, año con año, también se vaya perdiendo, lo cual significa que menos gente acuda a comprar.

“Se ha perdido muchísimo la tradición; hay otras religiones que ya no incluyen esto, entonces también nos afecta”, dijo.





La economía y el cambio en las tradiciones han afectado el consumo de cempasuchil, opinan productores. / Enrique Domínguez / El Sol de Cuernavaca