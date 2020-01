Se opone Canacope al aumento de impuestos

Que los diputados no consumen la traición y no aprueben los incrementos de impuestos municipales que demandan los alcaldes, ya que esto provocaría un grave daño a la sociedad en general, entre ellos al comercio en pequeño que además de la competencia desleal del ambulantaje, ahora tendrá una carga fiscal mayor y un aumento en los impuestos municipales si los legisladores se olvidan que son los representantes del pueblo y no de los presidentes municipales, expresó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), José Salgado Patiño.

Explicó el representante del comercio en pequeño, que sus agremiados están en una difícil situación económica, pues además de las reformas fiscales que impuestas para este año que representaran el pago de mayores impuestos a hacienda federal, ahora los alcaldes pretenden también aumentar los impuestos.

Luego de que algunos presidentes municipales han solicitado al Congreso que se les apruebe un aumento del 15 por ciento a los impuestos que ellos cobran, como es el predial, por concepto de refrendos, licencias, y hasta por el agua y el servicio de recolección de basura, insistió Salgado Patiño que de aprobarse esto, significara un severo daño a la economía de los pequeños negocios que apenas sobreviven con sus ventas.

No es justo que mientras, como siempre se cobran más y más impuestos a los mismos de siempre, al comercio ambulante, que invade calles y se apropia de la vía pública afectando a la ciudadanía, nadie lo toque y siga gozando de privilegios como no pagar impuestos

Además destacó que mientras al comercio en pequeño se le impondrá más carga fiscal, al comercio informal, la autoridad municipal como es el caso de Cuernavaca con los ambulantes del Seguro Social, invertirá recursos importantes para edificarles un "Merendero" como premio a su no pago de impuestos, lo que a todas luces es injusto e ilegal.

Por todo lo anterior José Salgado, urgió a los diputados a no ser cómplices de los alcaldes que buscan Sangrar más al pueblo cobrándoles más impuestos y aprueben esta traición olvidándose los legisladores, que ellos son representantes populares y que como tales deben velar por los intereses del pueblo y no de los presidentes municipales

Local Cierre del rastro es un acuerdo con introductores

Local Patrullas nuevas y elementos nuevos para Cuernavaca