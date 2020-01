Rosca de Reyes: Derrotan supermercados a panaderías tradicionales

Lentamente la empleada del supermercado pasa con su carrito ofreciendo la prueba de la tradicional Rosca de Reyes, aunque ya no tan tradicional pues algunas ya llevan relleno de sabores; se detiene y amablemente te ofrece un pedazo de pan y un pequeño vaso de chocolate caliente para acompañar.

¿Cuánto cuestan? le preguntan, y ella contesta ésta es de tamaño grande y cuesta 178 pesos, tengo un poco de chocolate para acompañar, agrega.

La de tamaño jumbo cuesta 288 pesos y lleva en su interior un nacimiento hecho con "cerámica", consta de 6 piezas y la de menor tamaño lleva 4 piezas, el plus que a mucha gente resultó atractivo a la hora de adquirirla.

Andrea Gasca, que ya llevaba su carrito con 2 roscas, una grande y otra jumbo, nos platicó que eligió comprar este producto en el supermercado porque le gustó el "sabor", ya que en su trabajo llevaron una similar y preguntó a donde la habían comprado.

"La llevaron en el trabajo y me gustó, tiene buen sabor; además las figuras de cerámica me agradaron, prácticamente es por eso porque aquí no acostumbro hacer mi super".

Al preguntarle sobre el porqué llevaba de dos tamaños distintos dijo que "una era para la familia y la otra la compartiré en una reunión con amistades".

Un par de jóvenes se apresuraban a tomarle fotos a las roscas para enviárselas a sus padres y que ellos decidieron si debían comprarla allí.

"Es por el sabor, solo eso", contestó la joven de cabellera risada, quien compartió que prefería comprar la rosca en el supermercado en lugar de una panadería tradicional.

En otros supermercados los precios no variaban mucho, desde los 195 peso hasta los 500 con rellenas, dependiendo del tamaño y el peso de la rosca.

Vendedores compartieron que la rosca de 2 kilogramos fue la más solicitada y que alrededor de "70 u 80 roscas" estuvieron vendiendo en promedio por hora.

"Con mantequilla y ralladura de naranja natural", se leía en las etiquetas de las roscas del supermercado visitado, además de otra leyenda sobre "Producto elaborado en la misma tienda".

Las empiladas roscas eran promovidas junto a discretos anuncios de "Chocolate a 52.90" o "leche 8.95".

Acualmente las roscas o "simulaciones" de roscas ya se ofrecen, según la internet, de tamal verde, de tacos de pastor, rellenas de queso, de chocolate, entre otros. Están las que solo llevan niños Dios hasta las que llevan entre el pan a todo el Nacimiento, así que puede que ningun se escapa de llevar tamales.

La tradicional Rosca de Reyes tan solo es el preámbulo para seguir compartiendo los alimentos en estas épocas navideñas, ya que como es costumbre "a quien le salga el niñito trae los tamales".