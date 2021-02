Restaurantes ofrecen promociones en un atípico 14 de febrero

No habrá ninguna recuperación económica este domingo, con el tradicional festejo del "Día del Amor y la Amistad", para los restauranteros, aseguró la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Griselda Hurtado Cuevas, pues explicó que si acaso tendrán algunos ingresos más que les permitan seguir sobreviviendo en sus negocios y mantener la plantilla laboral, pese a ello harán algunas promociones y descuentos..

Explicó la presidenta de la Canirac que la difícil situación por la que están pasando, al igual que todos los sectores productivos y la población en general, por la contingencia sanitaria, sólo les permite trabajar a un 25 por ciento de su capacidad, lo que se traduce en que tengan muy pocos ingresos, mismos que apenas les alcanzan para cubrir gastos elementales para mantener funcionando sus negocios.

Sin embargo, no dejó de reconocer el apoyo gubernamental, para que pese a la contingencia, no les hayan cerrado sus establecimientos, ya que esto hubiera sido catastrófico, pues muchos de los restaurantes ya no iban a poder reabrir sus puertas, ante las deudas y pendientes que tienen por la contracción económica y esto agravaría la problemática social al haber más personas desempleadas.

Para este 14 de febrero, "Día del Amor y la Amistad", dijo la presidenta de la Canirac, cada uno de los más de 150 agremiados a la cámara estarán ofreciendo diferentes atractivos y promociones a sus clientes en busca de tener una mayor venta, que van desde descuentos de un diez por ciento en algunos paquetes de alimentos o en alguna bebida, además de promocionar estas en los pedidos de comida para llevar.

En este sentido, dijo la representante de los restauranteros, que ante la contingencia sanitaria, se recomienda a la ciudadanía en general a mantenerse en todo lo posible en sus domicilios y en todo caso a pedir sus platillos preferidos al restaurante de su agrado con la plena confianza de que se cumplen todos los protocolos sanitarios, para garantizar su salud y bienestar.

Además, recalcó Griselda Hurtado, que en todos y cada uno de los restaurantes afiliados a la Canirac, se cumplen con estricto cuidado todos y cada una de las medidas sanitarias indicadas por las autoridades, desde el uso de tapetes sanitizantes, de termómetros digitales para medir la temperatura corporal de sus clientes, el uso de gel para todos y cada uno de ellos, además de desinfectar de manera constante las mesas y sillas, que por igual tienen una separación de por lo menos metro y medio una de otra, sin dejar de mencionar que todos y cada uno de los trabajadores de los restaurantes, por igual cumplen con estas normas, lo que garantiza que estos establecimientos no representan ningún riesgo, insistió la dirigente.