Restaurantes no incrementarán costos en sus cartas

A pesar del constante incremento en los insumos para la elaboración de alimentos, los empresarios restauranteros definieron no aumentar el precio de sus cartas para los comensales, esto luego de un análisis de sus fortalezas y debilidades en esta temporada vacacional.

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Griselda Hurtado Calderón, en representación de todos los afiliados, indicó que el aumento en los precios de la tortilla, el aceite y legumbres disminuyen el porcentaje de sus utilidades, dejando a la mayoría con ganancias tan sólo del 10 por cierto en los casos más severos.

“La verdad es que la tenemos difícil. La alta inflación provoca aumentos en los insumos para preparar diversos alimentos, aumentó el precio de la tortilla, aguacate, cebolla, jitomate, aceite comestible, harina, y carne”, dijo.

La empresaria reconoce que este aumento en los precios ha afectado a toda la población, sin embargo, para quiénes se dedican al ramo restaurantero el problema es a gran escala.

A pesar de ello, manifestó que los dueños de los negocios “han logrado absorber el costo de los insumos, pero la inflación es un fenómeno que nos está pegando, no logramos la ganancias, sólo logramos recuperar gastos, y cubrir pago de nómina y servicios”.

La lideresa comentó que depende de cada restaurante si realiza cambios en sus precios, sin embargo la Canirac ha logrado que, en acuerdo con sus afiliados, se favorezca a los comensales y no afectarlos con el alza en los precios de carta.

Es importante recordar que el sector restaurantero realizó un primer incremento en el mes de febrero.

"Hicimos los ajustes entrando el año por qué si no nos iban a comer los precios de los insumos, pero los aumentos no fueron muy altos, cómo de un 10 por ciento aproximadamente". Sin embargo, los precios no han dejado de elevarse constantemente, por lo que exhortó a los empresarios y comensales para que traten de mantener sus precios a cambio de que la afluencia no cese y con ello llegar a los despidos del personal o incluso el cierre.

De igual forma, Hurtado Calderón indicó que tampoco han cambiado sus menús a fin de brindar un servicio de calidad a los comensales.

“Los restauranteros no pueden estar realizando ajustes en su menú, a pesar de que cada día aumentan los costos de los insumos”.

