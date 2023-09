Restauranteros sufrirán en las fiestas patrias: Canirac

Empresarios restauranteros de Cuernavaca se preparan para malas ventas durante elos días 15 y 16 de septiembre, advirtió Griselda Hurtado Calderón, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) en Morelos; el pronóstico no es alentador porque a unos días de que se lleve a cabo el tradicional Grito de Independencia aún no les confirman si la Plaza de Armas “Emiliano Zapata” estará abierta al público o no.

“Nosotros esperamos tener un repunte del 20% y lo de la Plaza nos afecta mucho el ambulantaje que se baja de la Feria de Tlaltenango y se pone durante esos días en el centro”, manifestó Hurtado Calderón.

Las ventas en los restaurantes del centro de Cuernavaca cayeron desde el pasado 5 de junio luego del hundimiento sorpresivo de una parte de la plancha de la plaza capitalina, tras el extraño fenómeno se inhabilitó el espacio y durante las vacaciones de verano permaneció cerrada, situación que afectó a los establecimientos del giro gastronómico de la zona.

Griselda Hurtado llamó al gobierno estatal a ser claros con la información y que expliquen cómo y bajo qué condiciones van a conmemorar la Independencia de México en la capital de Morelos para que los restaurantes tomen en cuenta este escenario; por otra parte, a la administración de José Luis Urióstegui Salgado, alcalde de Cuernavaca, de nueva cuenta le exigió poner en orden al comercio ambulante, "porque ese tema para la establecidos del centro histórico es un martirio", expresó.

La Canirac ya veía venir esta situación y es por esta razón es que desde julio incluyeron en sus cartas platillos típicos de las fiestas patrias, como el chile en nogada o el pozole, para no pasar desapercibidos durante las fechas conmemorativas mexicanas, puesto que prevén que los comensales no vendrán a celebrar la Noche Mexicana en sus establecimientos.

“Pedimos que pongan orden, hagan reglamentos, y les busquen otros espacios porque los ambulantes le pegan a los establecidos”, explicó la presidenta de la Canirac Morelos.

Existe la promesa de que la Plaza de Armas estará lista el 13 de septiembre del presente año, así lo dio a conocer Leticia Nolasco, secretaria de Obras Públicas de Morelos, luego de tres meses de trabajo y una inversión de 12 millones de pesos se abrirá al público y se presume el “grito” se celebrará allí sin que signifique un riesgo para la población.





