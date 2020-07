Respaldan empresarios el uso de cubrebocas obligatorio

La coordinación en materia de contención del Covid-19 del Ayuntamiento de Cuernavaca y las gerencias de plazas comerciales, asociaciones de hoteles y comercio en general, logró una reactivación económica gradual, responsable y segura, abatiendo riesgos para empleados, proveedores y clientes de estos sectores.

En lo anterior coincidieron representantes empresariales invitados a participar en la videoconferencia de este lunes del Comité Municipal de Contingencia Covid-19 (CMCC-19), entre quienes estuvieron tres ejecutivos del Grupo GICSA: Jorge Vargas, director de operaciones; Ana Guzmán, directora de seguridad a nivel nacional y Lucio Rodríguez, ejecutivo del Grupo. A ellos se sumó Jorge del Águila, gerente general de Forum Cuernavaca del mismo corporativo.

Participó también Oscar Segura, propietario del hotel Villa del Conquistador y representante de la Asociación de Hoteles del Estado de Morelos en Cuernavaca, quien aseguró que “el Ayuntamiento capitalino ha realizado una notable labor de concientización y capacitación a empresas y negocios en materia de las medidas de sanitización.”

Agregó que los hoteles de Cuernavaca han invertido en los paquetes de prevención para empleados y clientes, además de supervisar que los primeros cumplan en su jornada laboral con las acciones higiénicas, mientras que a los clientes “les pedimos que lleguen al hotel protegidos, lo que hacen con buena disposición para tener una estadía tranquila y segura” indicó.

Uso de cubrebocas, primera y efectiva barrera de contención del Covid-19

Oscar Segura calificó de viable la adopción de la obligatoriedad en el uso del cubrebocas, tanto en espacios cerrados como abiertos y en el transporte público, al estar comprobado por experiencias de otros países, que la utilización de la prenda es la primera y efectiva barrera de contención del Covid-19 e imprescindible para evitar los contagios masivos.

Ana Segura, responsable de seguridad del Grupo GICSA aseguró que la campaña de socialización de la obligatoriedad del cubrebocas por parte del gobierno municipal, demuestra la capacidad de respuesta de la administración municipal capitalina y su alcalde por trabajar en beneficio de la población, específicamente, del público que asiste a las plazas comerciales.





Cubrebocas, esencial para espacios públicos

En el mismo sentido, el gerente de Plaza Forum Cuernavaca, Jorge del Águila, señaló que el uso del cubrebocas es esencial en espacios públicos, además de difundir también la utilización de gafas o caretas para proteger los ojos, ya que está confirmado que también por esta vía se puede contraer el Covid-19; afirmó que en lo que respecta a Forum Cuernavaca, la gente ha colaborado muy bien en la aplicación de las medidas preventivas.

Jorge Vargas, director de operaciones de GICSA a nivel nacional precisó que, del medio centenar de municipios del país donde operan plazas Forum, el Ayuntamiento de Cuernavaca es el único que se ha ocupado de capacitar y concientizar a locatarios y directivos de plazas comerciales en la importancia de las acciones de protección y contención contra el Covid-19..





Nuestro reconocimiento al alcalde Antonio Villalobos por propiciar el trabajo conjunto de prevención con las empresas y comercios asentados en la capital de Morelos





Gicsa es una empresa mexicana dedicada al desarrollo inmobiliario

Tiene operaciones en el 40 por ciento de la República Mexicana en distintos ámbitos y actualmente, opera y comercializa 18 centros comerciales en México que generan más de 8 mil 800 empleos.

La empresa GICSA fue fundada en 1989 en la Ciudad de México; como resultado de casi dos décadas de vida empresarial, la compañía cuenta con 56 proyectos inmobiliarios, tanto en México como en Estados Unidos. A principios de los ‘90 inició el desarrollo de la Torre Esmeralda I, con 33 mil metros cuadrados y Punta Santa Fe, los primeros edificios triple “A” en la Ciudad de México.

GICSA operadora inmobiliaria y fundadora de plaza Forum Cuernavaca construyó su segundo centro comercial Forum by The Sea en Cancún, Quintana Roo; en 1998 inauguró La Isla Shopping Village en la misma ciudad y actualmente desarrolla su primer conjunto residencial Plus, Residencial Lomas I, ubicado en el poniente de la Ciudad de México.

Andrés Remis Martínez y el secretario técnico del CMCC-19, Rafael Baldovinos, agradecieron la participación de los ejecutivos y el empresario hotelero con sus opiniones favorables a la viabilidad de hacer obligatorio el uso del cubrebocas en el sector empresarial y comercial, así como en espacios y transporte público, como la medida esencial para contener la propagación del Covid-19 en Cuernavaca.

Con información del Ayuntamiento de Cuernavaca