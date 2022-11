Regreso de Trump a Twitter sigue sin decidirse, asegura Elon Musk

El propietario de Twitter, Elon Musk, aseguró que aún no se ha tomado la decisión para que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, pueda volver a esta red social.

“La decisión de Trump aún no se ha tomado”, publicó Musk este viernes a través de un hilo en Twitter.

Te puede interesar: Twitter hará muchas tonterías: la explicación de Elon Musk a la fugaz doble verificación

Kathie Griffin, Jorden Peterson & Babylon Bee have been reinstated.



Trump decision has not yet been made. — Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2022

Además, creo una encuesta en su cuenta para que los usuarios de Twitter votarán si desean o no el regreso del expreidente de EU a la famosa red social.

Reinstate former President Trump — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2022

A finales de octubre, Musk anunció la creación de un consejo para analizar contenidos de odio dentro de la plataforma. El objetivo, reiterado en diversas ocasiones, es fomentar la libre expresión dentro de Twitter.

Sin embargo, recalcó que hasta que dicho consejo no fuera establecido, ninguna cuenta o publicación sería retomada, entre ellas la del expresidente Trump.

Mundo Trump no volverá a Twitter aunque Musk reactive su cuenta

A principios de 2021, Twitter suspendió permanentemente la cuenta del exmandatario estadounidense por publicar contenido que fomentaba la violencia, luego del ataque al Capitolio el 6 de enero de ese año.

“Nuestra determinación es que es probable que los dos Tweets anteriores inspiren a otros a replicar los actos violentos que tuvieron lugar el 6 de enero de 2021, y que hay múltiples indicadores de que están siendo recibidos y entendidos como un estímulo para hacerlo”, se lee en una resolución emitida por la compañía.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Actualmente, Trump tiene su propia red llamada “Truth Social” en medio de su reciente anuncio a la candidatura presidencial de Estados Unidos en 2024.