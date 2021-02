Recupera la economía va a costar mucho trabajo y llevará tiempo: Adame Castillo

El empresario ángel Adame Jiménez, señaló que habrá que revisar lo anunciado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para que se lleve a la realidad el crecimiento del 5 por ciento de la economía nacional y aplicar 200 mil millones de pesos a programas sociales: "esperemos que así sea por el bien de los mexicanos; pero al no estar inyectada y motivada la economía para poder dar esos pasos importantes, sobre todo en los que generan los empleos en el país, que son los micro y pequeños empresarios, sin lugar a duda, el lograr una recuperación va a costar mucho más trabajo y llevará mucho más tiempo".

El exrepresentante del sector privado dijo que se tienen que revisar las inversiones que supuestamente va a haber y que realmente se den, porque va a ser positivo para el país, pero por otro lado, destacó que hay que entender que el 5 por ciento anunciado se tendría a partir de la caída que tenemos tan fuerte y que se ha manifestado en los últimos meses, por lo que recalcó que representaría muy poco si lo llevamos a la realidad.

Foto | Haidee Galicia

Además, señaló que las circunstancias y las variables económicas están constituyendo un porcentaje muy alto para que las cosas caminen como debieran, pero lamentablemente "los apoyos para los micro, pequeños y medianos empresarios no se han dado, y pareciera que no se van a dar, no van a motivar que la economía pueda recuperarse lo más rápido posible, como todos lo necesitamos. Y esto es un hecho y lo han manifestado varios analistas financieros y económicos, no sólo en nuestro país sino a nivel internacional", recalcó Ángel Adame.

Por ello, dijo que lo ideal sería llevar a cabo un programa integral donde se apoye a todos los sectores, y por supuesto, las inversiones que traigan, que la economía que generan con más empleos constituiría un valor agregado para poder hacer que las cosas caminen de la mejor manera posible.

Por otra parte, sobre lo que se requiere en el estado, dijo que "las autoridades gubernamentales sin lugar a dudas tienen que ir con esa planificación, tienen que apoyar a los micro y pequeños empresarios y por supuesto esto coadyuvaría a que si los tres niveles de gobierno trabajan de la mano, los resultados serian más rápidos y efectivos para todos; "debe haber una verdadera vinculación con los empresarios, con los comerciantes, con los prestadores de servicios, con todos los que pueden abonar a la economía, porque hoy más que nunca, todos ellos requieren de esa solidaridad para poder hacer que el barco navegue en un mismo sentido".