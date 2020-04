Reclama Canacope no ser tomados en cuenta

Los pequeños negocios y empresas familiares que trabajan y tributan en Morelos son los más necesitados en estos momentos de crisis, pero al parecer son ignorados y discriminados por las autoridades ya que a la fecha no habido ningún acercamiento para saber cómo pueden acceder a los apoyos crediticios que se han anunciado, así lo expuso el vocero de la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño (Canacope), José Salgado Patiño.

"El comercio en pequeño, que como siempre es el más afectado ante cualquier dificultad económica, debería ser de los primeros en ser atendido, escuchado y apoyado, pero por desgracia en la gran mayoría de las ocasiones, si siquiera nos invitan a los eventos convocados y organizados por la Secretaría de Desarrollo Económico", comentó Salgado Patiño.

Una y otra vez nos enteramos que se reunieron con los representantes de otras cámaras pero no con la Canacope, pese a que a le fecha agrupamos a más de 200 negocios en la zona metropolitana del estado y cada uno de ellos representa el empleo para dos, tres y hasta cuatro familiares, principalmente.

Por si esto fuera poco, agregó Salgado Patiño, las autoridades municipales dan un trato privilegiado a las grandes cadenas comerciales como la firma Oxxo, 7 Eleven y Go Mart, prueba de ello es que a la fecha les siguen permitiendo que vendan sus productos las 24 horas del día, mientras que al comerciante en pequeño lo obligan a cerrar a las 23:00 horas, bajo la amenaza de que quienes no cumplan con esta disposición ordenada por el ayuntamiento de Cuernavaca, serán clausurados.

El vocero de la Canacope recalcó que las autoridades y la Secretaría de Desarrollo Económico no toman en cuenta que esas grandes cadenas comerciales no pagan sus impuestos en Morelos, no generan beneficios por la derrama económica que hagan, pues todo va para las entidades donde están dadas de alta ante Hacienda, y los comercios en pequeño que sí tributan y generan empleo en la entidad, no reciben ningún apoyo, ni siquiera son tomados en cuenta.