Quiebra el 25% de restaurantes en Cuernavaca

Los empresarios y sus negocios ya no aguantan más, y aque hay riesgo de que aproximadamente el 25 por ciento de los restaurantes y demás expendios de comida ya no puedan volver a abrir sus puertas y con ello unos siete mil empleos se perderán en el estado, así lo expuso el presidente de la Canirac, Harry Nielsen, al tiempo de señalar que la incertidumbre continúa porque a pesar de las reuniones de trabajo con las autoridades estatales, aún no les dan fecha de reapertura.

Destaco que los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) le están apostando a que puedan reiniciar sus actividades el primero de junio, pero hasta el momento, pese a las reuniones virtuales que han tenido con diferentes autoridades, no se han confirmado que esto pueda realizarse ni antes, ni días después,

Expuso que han sostenido mesas de trabajo con los secretarios de Gobierno, Salud, Turismo y Cultura (STyC) y de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT), Pablo Ojeda, Marco Antonio Cantú Cuevas, Margarita González Saravia y Ana Cecilia Rodríguez González, en el Comité de Seguridad en Salud que se integró precisamente para preparar el regreso a las actividades de los sectores productivos, pero no se ha fijado ninguna fecha aún.

Recalcó, "lo que más nos importa es saber cuándo vamos a empezar y aún no tenemos fecha; nosotros como empresarios le seguimos apostando a que ojalá ya el día primero de junio podamos reactivarnos, pero no, no hay ninguna fecha dada, aunque hay que ver ahí si esto cada municipio lo va a decidir o será un ordenamiento de la autoridad estatal".

Expuso que por ello están buscando la respuesta del presidente municipal de Cuernavaca Antonio Villalobos, para ver cuál es su determinación e insistió que solo en Cuernavaca de los 130 socios de Canirac, al igual que a nivel nacional, se estima que un 25 por ciento ya no podrán volver a abrir más los no afiliados, por ello se estima que solo en el estado podrían perderse en este sector 7 mil empleos.