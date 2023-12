Protege tu aguinaldo: Consejos de seguridad de la Condusef

El aguinaldo, una prestación anual muy esperada por los trabajadores, se ha convertido en un blanco para la delincuencia organizada que busca acceder a datos e información bancaria de los usuarios.

Ante esta situación, Erick Ramírez Peralta, titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en Morelos (Condusef), emitió una serie de recomendaciones para prevenir fraudes durante la temporada decembrina.

Ramírez Peralta destacó que los delincuentes suelen enfocarse en cuentas de nómina y tarjetas bancarias, donde se depositan estos recursos.

Entre sus consejos, resaltó la importancia de no perder de vista la tarjeta de crédito o débito, y considerar la necesidad de llevarla siempre consigo. También mencionó la ventaja de poder retirar efectivo sin necesidad de la tarjeta física, gracias a las aplicaciones móviles de los bancos.

Asimismo, aconsejó no compartir detalles sobre la fecha o el monto del aguinaldo recibido y ser discretos al planear retiradas de efectivo del cajero automático. Esta precaución no solo protege los recursos financieros, sino también la seguridad personal del usuario.

Durante los meses de diciembre y enero, Ramírez Peralta instó a los usuarios a revisar detenidamente sus estados de cuenta bancarios para identificar cualquier movimiento o cargo no reconocido. Según él, hay casos donde las personas no se percatan de faltantes en sus cuentas hasta meses después de un robo o fraude.

El titular de la Condusef en Morelos también advirtió sobre la importancia de no compartir información sensible como el código de valor de verificación (CVV), el número secreto (NIP), tokens o contraseñas de aplicaciones bancarias. Además, recomendó no aceptar ayuda de desconocidos en la zona de cajeros automáticos y asegurarse de que el personal autorizado se identifique adecuadamente.

Finalmente, para las compras en línea, sugirió verificar que los sitios web sean seguros, buscando el candado en la parte superior izquierda de la página y leyendo detenidamente los términos y condiciones. Ramírez Peralta concluyó reiterando la importancia de proteger el aguinaldo, un recurso por el cual se ha trabajado arduamente, de ser aprovechado por la delincuencia.

Con información de Valeria Díaz

