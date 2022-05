Propuesta antiinflación de AMLO es insuficiente para las familias

La propuesta de canasta básica que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para tener un control de precios sobre algunos productos y que las familias puedan hacer frente a la inflación es limitado, pobre e insuficiente, ya que en realidad no ayuda a la nutrición de las personas en México.

Sobre todo, porque “estamos teniendo incrementos en los insumos sobre todo en el sector servicios y comercio, pero en todos en general, y por el contrario no hay un incentivo fiscal para hacer frente a este escenario y continuar con esta franca reactivación y llegar a la recuperación, eso no existe y mientras tenemos que seguir pagando nuestros impuestos”, afirmó Antonio Sánchez Purón, del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Por lo tanto, los empresarios del estado de Morelos consideraron que el plan del presidente del gobierno federal para controlar la inflación y la carestía no serviría de mucho o nada, aunque sus seguidores como los diputados federales de Morena lo presuman como la gran solución, en lugar de eso lo que deberían entender es que se necesita de mayor inversión para generar economía.

Sobre esto, Sánchez Purón refirió que la propuesta del gobierno federal para controlar precios no es la solución para hacer frente a la inflación y la carestía, ya que es una medida impuesta por la autoridad que generará presión para el sector empresarial y que terminará provocando mayores afectaciones a los ciudadanos.

Precisó que el sector empresarial considera que la mejor medida para combatir la inflación es que haya mayores inversiones en el país con la finalidad de crear mayores fuentes de empleo que generen ingresos a los ciudadanos para poder gastar y fortalecer la economía.

En lugar de “presumir” una canasta básica raquítica, se requiere que se incluya la opinión de los empresarios porque en este momento se toman medidas unilaterales, porque solo se invita a los representantes empresariales que van y aplauden al presidente porque no muestran una oposición, como debe ser, y no representan el sentir de los ciudadanos en los estados que apenas empiezan a vivir una inflación compleja, a la que se debe enfrentar con estrategia no solo con un control de precios.