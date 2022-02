Productores de caña con bajos ingresos no pagarán al SAT

En Zacatepec, Amado Orihuela Trejo informó que los productores de caña con ingresos anuales de menos de 900 mil pesos seguirán exentos del pago de impuestos, dijo en espera de que autoridades federales hagan público los acuerdos que tanto inquietaban al sector.

Ante la serie de especulaciones y temor que genero la reforma hacendaria que obligaba a los productores cañeros con otros ingresos ya sea como maestros, obreros, jubilados o pensionados, el dirigente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar A.C, (ULPCA) que están agremiados a la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar (UNPCA) que preside Javier Sánchez Chávez, lograron establecer acuerdos a favor de los productores de caña del país cuyos ingresos sean por debajo de los 900 mil pesos.

El viernes emprendió una serie de reuniones para devolver la tranquilidad a los productores cañeros que se encontraban preocupados por el cambio de Régimen Simplificado de Confianza (Riseco), por lo que se les exigió dieran de alta y se les empezó a retener el 1.25 % de sus preliquidaciones.

Al respecto Amado Orihuela Trejo, presidente de la UNPCA de la zona de abasto del ingenio Emiliano Zapata dio a conocer a todas y todos los productores cañeros que tienen otra actividad como: profesores, obreros o están pensionados o jubilados, que serían los más afectados con la reforma fiscal, que siempre y cuando no rebase los 900 mil pesos de ingresos anuales van a quedar exentos de pagar impuestos.

Y aclaro que a los que les retuvieron el1.25% en su liquidación, se está viendo la forma de que ese recurso que se descontó, se les devuelva, dijo en torno a los resultados de las negociaciones y gestiones del dirigente nacional Javier Sánchez, ante las autoridades competentes y ante la Secretaría de Agricultura y la Dirección del Sistema de Administración Tributaria SAT.

Compartió con los productores el video y mensaje del dirigente nacional, quien reconoció que después de un largo camino, de gestionar ante la Cámara de Diputados, la Secretaría de Agricultura, lograron que se estableciera una mesa de diálogo con la Secretaría de Administración Tributaria a la directora Raquel Buenrostro quien reviso y escucho las inquietudes y problemas que eso representa para el pequeño productor.

Acuerdos que confía que las autoridades del SAT y gobierno federal las hagan públicas, ya que el acuerdo es que donde todo aquel cañero que estaban preocupados por su situación ante el SAT podemos recuperar la tranquilidad, ya que mientras sus ingresos no rebasen los 900 mil pesos, aunque tenga ingresos de obrero, de maestro o por cualquier otra actividad que desarrollen, va a quedar exentos de pagos, no va a tener problemas no tiene que pagar impuestos.

Celebraron la buena noticia ya que a muchos esta situación los había desanimado, dijo al refrendar el compromiso con los asociados a la UNPCA “no se pierda la confianza y puedan seguir trabajando y seguir produciendo” y reconocieron que esto les devuelve la tranquilidad, ya que muchos solo estaban en espera de la cita para irse a sacar la firma electrónica.

“Nos hemos dado a la tarea de aclararlo y entenderlo, quiero que se queden con esa tranquilidad de que quedaran exentos de pago de impuestos al SAT, para su posterior decisión y tengamos tranquilidad.

Hizo hincapié que los productores de la zona de abasto del ingenio Emiliano Zapata tienen parcelas con un promedio de 2.5 hectáreas, y los ingresos de cada uno son mucho menores a los 900 mil pesos.





