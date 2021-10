Productores de arroz preocupados por falta de semillas

Mauricio Rodríguez Pineda, presidente del comisariado ejidal de Cuautla señaló que productores agropecuarios se dicen preocupados de tener afectaciones en el ciclo agrícola 2022 esto a causa de la falta de semilla y las variaciones tan drásticas que se han registrado en el clima.

“Como ejidatarios necesitamos el apoyo de toda la ciudadanía pues si bien somos nosotros los que corremos el riesgo de quedarnos sin las semillas el alimento que producimos es para toda la gente de Morelos y de otros estados de la república, si nosotros no producimos alimento, habrá una escases para toda la población”.

El entrevistado señaló que para el ciclo agrícola 2022 se espera trabajar al menos en dos mil 100 hectáreas de arroz, siendo este uno de los cultivos que más corren peligro en el municipio de surgir afectaciones en sus rendimientos.

Esto más otros dos mil hectáreas aproximadas de sorgo y maíz.

“Si el municipio no paga a los proveedores de semillas los más de tres millones de pesos que se les debe de parte del recurso del Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE) ellos no nos proporcionaran las semillas para que en los ejidos podamos cultivar sorgo, maíz y arroz, es entendible pues se les debe mucho dinero pero los principales afectados somos nosotros, pues el ejidatario no está en posición de hacer un gasto de miles de pesos para las semillas mas todo lo que tenemos que invertir en los cultivos, serán pocos los ejidatarios que puedan entonces sembrar arroz y la productividad seguramente bajara”.

Será el ejido de Cuautla y Santa Inés los que más se vean afectados en la producción de arroz.

A decir del entrevistado a esto se suma los problemas que en el campo afectan respecto a los cambios climáticos, pues señaló que las últimas lluvias que se registraron fueron muy fuertes.

“En el ejido ninguno de nuestros cultivos resultó perdido, fueron algunas milpas y cañas que se fueron de lado por los vientos, pero en cuestión de cañas no se quedó tan afectado como pensamos, algunas cañas se irán levantando y se podrá recuperar”.