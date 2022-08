Productores arroceros buscan dignificar el trabajo de los jornaleros

Dignificar el trabajo de los jornaleros, con sueldos y horarios justos, así como comenzar a beneficiarlos con prestaciones laborales, es una de las propuestas que productores de arroz tienen en el municipio de Cuautla.

En el campo se producen los alimentos que llegan a nuestras mesas desde semillas básicas, hortalizas, frutas y muchos más, es gracias al trabajo de los jornaleros y productores agrícolas que mexicanos, e incluso las personas de otros países, tenemos alimentos.

Aunque su trabajo es indispensable para la población, el campo es un trabajo mal pagado, sobre todo para los jornaleros, quienes pese a realizar una labor físicamente complicada, estar horas y horas bajo el sol y enfrentar diversos riesgos, reciben de pago algunos cuantos pesos.

Un ejemplo claro son todos aquellos jornaleros que se dedican al corte de caña en Morelos, estos llegan en cada temporada de zafra para cortar toneladas y toneladas de la vara dulce, salen a trabajar entre 5:00 am y 6:00 am, tienen que entrar a la caña aún caliente para comenzar a cortar y cargarla, pese a lo anterior en promedio ellos reciben de pago de 50 a 60 pesos por tonelada.

Otro ejemplo son los cortadores de elote quienes por cortarlo, cagarlo y guardarlo en costales reciben de pago en promedio 20 pesos por costal, y como esos ejemplos hay muchos donde son los jornaleros, cortadores o cargadores los menos beneficiados pero de los que más trabajo realizan, pues ellos se encargan de sembrar, regar cultivos, fertilizarlos, cortar y más, para ello pasan largas horas bajo el sol, utilizan químicos de manera constante y sin cuidado alguno, entre otros “requisitos” que su trabajo les implica.

En este sentido, José Candanosa Figueroa, presidente de la Sociedad de Producción Rural Arroceros, indicó que es urgente comenzar a trabajar en la dignificación del trabajo de los jornaleros en el estado de Morelos, esto brindándoles pagos justos, horarios justos e incluso las prestaciones laborales adecuadas.

Señaló que esto es posible a través de la planeación de los cultivos, donde se pueden contemplar los costos así como el pago a trabajadores, y también de los precios garantía, con lo que se puede contemplar un margen económico para los jornaleros.

“En otras ramas de la producción los trabajadores tienen mejores oportunidades de vida, actualmente ellos no cuentan con seguro social, no cuentan con vacaciones pagadas, fondo de ahorro, no cuentan con salarios justos, hay jornaleros a los que les va bien, y ganan 200 pesos diarios con un horario de más de ocho horas, actualmente a mis trabajadores les estoy pagando 300 pesos o más, ajustando los horarios y brindándole apoyos que ellos necesitan”.





