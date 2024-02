Productora de peces evita multa millonaria por contaminación

Productora de peces de ornato de Zacatepec evitó pagar una multa millonaria por presunta contaminación de las aguas del canal de riego Las Estacas al aclarar que los peces que cría sirven como filtro y la principal fuente de contaminación en el canal son las descargas de aguas residuales.

Teódula Pavón Valdivia, productora de peces de ornato del municipio de Zacatepec, señaló que los productores pagan un permiso para poder descargar en el canal del sistema de riego Las Estacas el agua que usan para la producción de peces.

“Nosotros solo le damos el uso al agua y la volvemos a regresar, es para tener los peces y se ha demostrado que nuestros peces sirven como filtros en el saneamiento de las aguas”, explicó la productora al señalar que de una multa por 7 millones de pesos que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) aplicó por la presencia de coliformes en el agua a ella sólo le correspondía pagar 190 mil pesos.

Pavón Valdivia dijo que en Morelos, en particular en la zona sur del estado, hay diversas granjas de tilapia y de peces de ornato, las cuales no utilizan demasiada agua para la producción: “nosotros producimos peces de ornato, no utilizamos tanta agua, la tenemos uno o dos meses y la regresamos al canal”

Morelos ocupa el primer lugar a nivel nacional como productor de peces de ornato, con más de 400 granjas productoras. "En nuestro estado se producen 105 variedades, hay muchísimas más, pero estamos produciendo esas aquí en el estado y en el municipio de Zacatepec hay varias granjas de peces de ornato", comentó Pavón Valdivia.

Y agregó que "la mala calidad del agua pone en riesgo la producción de peces, ya que se ven en la necesidad de pagar pipas de agua para los alevines, cada una de las cuales cuesta 700 pesos".

La productora hizo un llamado a la población para prevenir la contaminación del agua encanales, barrancas, ríos y otros afluentes al evitar las descargas de aguas residuales y tener control de los animlaes de cría y mascotas que pueden contaminar las aguas a su alrededor.





