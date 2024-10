Preocupa a municipios redución de participaciones federales

Preocupa a los municipios de Morelos la disminución que se ha tenido en las participaciones federales, esto con miras al cierre del año en dónde se pagan diversas prestaciones como el aguinaldo, por lo que el Ejecutivo realiza la ministración bajo un estricto análisis para no afectar a ninguna de las 36 demarcaciones.

Al respecto, habló la titular de la Secretaría de Hacienda, Mirna Zavala Zúñiga, quien sostuvo que, tras esta determinación, que viene por un convenio firmado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha tenido comunicación con los tesoreros de todos los ayuntamientos para revisar este tema.

“Han disminuido, así lo determinó la Federación basado en un acuerdo que firmó el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador el 12 de septiembre, estamos finalmente haciendo esta distribución a los municipios, cuidando que nadie se vea afectado, lo único que ha cambio es la manera en cómo se va administrar de aquí a diciembre, pero estamos siendo cuidadosos”, indicó la funcionaria estatal.

Señaló que, durante esta parte final del 2024 seguirán con los trabajos para evitar que se afecte a las localidades en la menor medida.

“Estamos buscando esta salida de que no afecte y hemos tenido, y siempre nos ocupa y nos preocupa, en el caso de que no reciban sus participaciones federales completas, sin embargo, me parece que en esta comunicación que hemos tenido a través de los tesoreros de cada municipio estaremos buscando las soluciones”, agregó.

Señaló que seguirá la apertura de los canales de comunicación para revisar estos asuntos, no sólo con los municipios que son los más “atorados” porque se viene el cierre de año, pero también con los diferentes organismos.

“Sin duda siempre hay el acercamiento de los organismos autónomos y el caso de los municipios, con la autonomía con la que cuentan pues siempre está la preocupación y nosotros nos estamos ocupando que puedan tener su cierre de manera sana, con finanzas sanas, que no dejen pendientes a las nuevas administraciones a partir del 1 de enero”, indicó.

Cabe señalar que además por cuanto hace a las finanzas del Ejecutivo Estatal, la propia funcionaria admitió que se dejó poco dinero por parte de la anterior administración.